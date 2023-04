Champions Cup : 23 000 places pour Stade Rochelais-Exeter vendues en huit heures

23.000 places vendues dès le premier jour, pour la demi-finale européenne du Stade Rochelais le dimanche 30 avril à Bordeaux, au Matmut-Atlantique (chiffres arrêtés à 18h par l'EPCR). Ça signifie que mille places, en moyenne, ont été vendues tous les quarts d'heure, à partir de l'ouverture de la billetterie à 10 heures ce mardi matin. Le Stade Rochelais, tenant du titre, retrouvera les Anglais d'Exeter lors du week-end prolongé du 1er mai. Si vous voulez essayer d'acheter des places, c'est ici .

Une vente, qui a encore été plus rapide pour l'autre demi-finale, celle du samedi 29 à Dublin, entre Toulouse et le Leinster, les deux clubs les plus titrés de la Coupe d'Europe : 20.000 billets vendus en une heure 20 (22.000 en trois heures et demi).