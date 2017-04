Champions Cup : 25 000 supporters de l'ASM Clermont attendus à Lyon

Performants en phase de poule et dominateurs face au RC Toulon, les Clermontois se sont donnés le droit de jouer leur demi-finale européenne dans la grande région. Le Matmut Stadium de Gerland sera jaune et bleu le dimanche 23 avril prochain, jour du premier tour de l'élection présidentielle.

Le chaudron en tremble encore. Le 18 avril 2015, l'ASM Clermont Auvergne avait arraché son billet pour la finale de la grande coupe d'Europe en battant les Anglais des Saracens,13 à 9. Et de mémoire de supporters stéphanois, rarement le stade Geoffroy Guichard n'avait connu une telle ferveur. Deux ans plus tard, la Yellow Army aurait aimé réécrire l'histoire au même endroit, mais il ne sera pas disponible le 23 avril prochain. Du coup, les supporters clermontois devront faire quelques kilomètres de plus et se rendre à Lyon.

Difficile de quantifier l'ampleur exacte de la transhumance, mais le club devrait pouvoir compter sur le soutien de 25 000 supporters. Quelques milliers de billets étant réservés aux fans de la province irlandaise du Leinster. Côté tribune, Clermont sera donc en ballotage très favorable. Ça tombe bien car la journée du dimanche 23 avril va être chargée pour les membres les plus civiques de la Yellow Army.

Le Challenge européen remporté à Gerland

Le hasard du calendrier et les exigences des diffuseurs télé vont les amener à s'isoler pour voter, avant de se rassembler pour chanter. Pas d'inquiétude selon l'interclubs, les bus ne partiront pas avant 10 heures de la capitale auvergnate. Ce qui laissera deux heures pour rendre dans l'isoloir. Idem pour ceux qui vont opter pour un déplacement en voiture. Les autres pourront toujours voter par procuration. Si les beaux souvenirs de Geoffroy Guichard sont encore vivaces, le président de l'interclubs, Thierry Fraisse, nous rafraichit la mémoire en rappelant que l'ASM du capitaine Jean-Marc Lhermet avait remporté son premier Challenge européen contre Bourgoin-Jallieu. C'était en 1999... à Gerland.