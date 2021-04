Champions Cup (8èmes) : l'UBB avec Jalibert, Bristol avec Radradra

L'Union Bordeaux-Bègles enregistre le retour ses ses internationaux, dont celui de son ouvreur titulaire, pour affronter ce dimanche (16h) une équipe anglaise emmenée par sa star fidjienne et qui sera elle aussi presque au complet.

Pas question avant un 8ème de finale de Champions Cup de tenter des expérimentations. Christophe Urios et son homologue Pat Lam ont décidé d'aligner la meilleure équipe possible dimanche au stade Chaban-Delmas pour des retrouvailles qui s'annoncent épicées six mois après la demi-finale de Challenge Cup remportée par les Anglais (37-20).

Le staff intègre dans son XV de départ ses quatre internationaux français. Cyril Cazeaux, Cameron Woki, Matthieu Jalibert et Yoram Moefana qui sera aligné à l'aile. A noter également les retours du talonneur Clément Maynadier et du centre Pablo Uberti.

Attention au duo Radradra-Piutau

Sur le banc, Lekso Kaulashvili a été préféré à Ben Tameifuna alors que le centre UJ Seuteni et l'arrière Nans Ducuing vont retrouver la compétition après plusieurs mois d'absence. En revanche pas de Santiago Cordero sur la feuille de match alors que l'ailier argentin était censé faire son retour ce dimanche.

Le leader du championnat d'Angleterre traversera la Manche avec la grande partie de ses forces vives. Six changements ont été effectués par rapport au dernier match remporté (35-33) face aux Harlequins.

Bristol récupère son arrière Charles Piutau et son centre Alapati Leiua tandis que l'ouvreur international gallois Callum Sheedy sera le capitaine d'une équipe, emmenée par sa star fidjienne Semi Radradra, qui vient en Gironde chercher son ticket pour les quarts de finale.

Les compos

UBB : 15. Romain Buros, 14. Yoram Falatea-Moefana, 13. Pablo Uberti, 12. Rémi Lamerat, 11. Ben Lam, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu, 1. Jefferson Poirot (c), 2. Clement Maynadier, 3. Vadim Cobilas, 4. Cyril Cazeaux, 5. Jandré Marais, 6. Cameron Woki, 7. Guido Petti, 8. Scott Higginbotham.

Remplaçants : 16. Joseph Dweba, 17. Thierry Paiva, 18. Lekso Kaulashvili, 19. Kane Douglas, 20. Alexandre Roumat, 21. Yann Lesgourgues, 22. Ulupano Seuteni, 23. Nans Ducuing,

Bristol : 15. Charles Piutau, 14. Luke Morahan, 13. Semi Radradra, 12. Alapati Leiua, 11. Henry Purdy, 10. Callum Sheedy (c), 9. Andy Uren, 1. Yann Thomas, 2. Bryan Byrne, 3. Kyle Sinckler, 4. Dave Attwood, 5. Joe Joyce, 6. Chris Vui, 7. Daniel Thomas, 8. Nathan Hughes.

Remplaçants : 16. Will Capon, 17. Max Lahiff, 18. John Afoa, 19. Ed Holmes, 20. Ben Earl, 21. Harry Randall, 22. Sam Bedlow, 23. Piers O'Conor