Champions Cup: Après sa défaite en Ulster (34-31), l'ASM n'est plus maître de son destin européen

Battu en Ulster ce samedi soir lors de 4e et dernière journée de la phase de poules de la Champions Cup, l'ASM-Clermont n'est plus maître de son destin, et doit compter sur des résultats favorables pour atteindre les 8e de finale de la compétition. Dominé, Clermont a su réagir en fin de rencontre.

L'ASM-Clermont s'est sans doute réveillé un peu tard pour espérer mieux qu'un bonus défensif à l'occasion de la dernière rencontre de la phase de qualification de la Champions Cup (Victoire 34-31 de l'équipe de l'Ulster).

Clermont a longtemps résisté aux assauts des Irlandais, décidé à jouer tous les ballons. Dans le sillage d'un Morgan Parra une fois de plus exemplaire dans ses tentative de pénalités (4 sur 4), Clermont a payé très cher le carton jaune de son ailier Alivereti Raka en toute fin de première période.

Avec 17 points encaissés pendant cette infériorité numérique, les Jaunards ont ensuite su profiter d'une légitime baisse de régime des Nord-Irlandais, pour revenir dans la partie grâce à trois essais de Jacobus Van Tonder, Alivereti Raka et Judicaël Cancoriet, tous inscrits dans les 10 dernières minutes de la rencontre.

Mais il était déjà trop tard pour espérer remporter cette rencontre, dans laquelle les Auvergnats se sont montrés encore trop indisciplinés.

Toujours 6e du classement avec 8 points, Clermont va donc devoir attendre les résultats des autres équipes pour espérer la qualification au prochain tour. Des Clermontois qui seront supporters de La Rochelle (en déplacement à Glasgow), des Ospreys (en déplacement à Sale) et des Exeter Chiefs (en déplacement à Montpellier), qui peuvent encore faire basculer l'ASM dans la bonne partie du classement, puisque seuls les 8 premières équipes de la poule accèderont aux 8e de finale.

Camille Lopez est de retour pour ce match face à Biarritz © Radio France - Justine Hamon

On a pu revenir en fin de match, parce que l'Ulster a mis un peu le frein à main compte tenu de l'avance qu'ils avaient au score - Camille Lopez

Entré en cours de seconde période, le demi d'ouverture Camille Lopez sait que son équipe s'est réveillé un peu tard, mais n'est pas dupe non plus du fait que le résultat était quasi acquis: "On est revenu en fin de rencontre, mais c'est aussi parce que l'Ulster a mis un peu le frein à main, compte tenu de l'avance qu'ils avaient au score. On n'est plus maître de notre destin dans cette coupe d'Europe, mais on espère que les autres résultats nous donneront la chance de pouvoir encore jouer des matchs de ce niveau d'intensité-là, et nous permettront de nous qualifier"

L'ASM connaitra donc son destin dimanche soir, après la rencontre entre Montpellier et Exeter, prévue à 18h30 dans l'Hérault