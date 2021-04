Champions Cup : ASM Clermont - Stade Toulousain, découvrez la composition des deux équipes

Morgan Parra et Peceli Yato seront titulaires ce dimanche au Michelin pour affronter le Stade Toulousain qui alignera le même quinze de départ, que celui vainqueur au Munster. Coup d'envoi du quart de finale à 16 heures, à vivre en direct intégral sur France Bleu Pays d'Auvergne.

La patron technique clermontois Franck Azéma a fait deux choix forts dans son quinze de départ aligné dimanche (16 heures) contre le Stade Toulousain. Deux changements notoires par rapport aux titulaires alignés samedi dernier à Coventry contre les Wasps. A commencer par le chef d'orchestre de l'ASM. C'est Morgan Parra qui guidera le paquet d'avants. Il est préféré à l'ancien toulousain Sébastien Bézy pour former la charnière d'entrée avec Camille Lopez. Autre changement, en seconde ligne cette fois. Paul Jedrasiak cède sa place au Fidjien Peceli Yato.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'autre fait marquant dans la composition auvergnate, c'est le retour d'Arthur Iturria sur le banc des remplaçants. Opéré de l'épaule en novembre dernier, le Basque était officiellement en phase de reprise intensive, mais la forme revient plus vite que prévu et Iturria vient apporter une option supplémentaire en touche. un secteur déficient depuis le début de la saison. Notons enfin l'absence de l'Australien Peter Betham sur la feuille de match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La compo toulousaine

On ne change pas une équipe qui gagne. A commencer par celle victorieuse à Limerick dans l'antre de Thomond Park. Sans surprise, le manager toulousain Ugo Mola a décidé de miser sur le même quinze de départ tombeur de la province du Munster. Antoine Dupont et Romain Ntamack formeront la charnière. Un temps incertain, le talonneur Julien Marchand tiendra bien sa place. Seul petit changement sur le banc, Yoann Huget est de retour de blessure et remplace Dimitri Delibes.

Le Stade Toulousain sera dès ce vendredi en Auvergne pour préparer au mieux ce quart de finale de Champions Cup. Dimanche, ce ne sera que la deuxième confrontation entre ces deux équipes en coupe d'Europe, après 2000 et une victoire déjà en quart de finale des Toulousains au Stadium. (31-18). En cas de qualification, Toulouse irait chercher sa troisième demi-finale en trois ans.