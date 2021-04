Champions Cup ASM-Toulouse : Yellow Army ou vierge noire ?

Deux Clubs historiques

Ce sont deux dinosaures du championnat de France. Le Stade Toulousain, fondé en 1907, et l'ASM, à l'époque l'AS Michelin, qui a vu le jour en 1911, sont parmi les plus anciens de l'hexagone. Ils partagent une régularité sans faille au plus haut niveau. Depuis que les Clermontois ont rejoint l'élite en 1925, ils ne l'ont plus quitté. Comme les Toulousains qui trustaient déjà les titres au début du siècle dernier. En 1912, aucune défaite et le club est affublé du surnom de "vierge noire". Avec ensuite cinq titres en six ans (1922-1927) le Stade Toulousain cumule désormais 20 boucliers de Brennus. Deux pour l'ASM (2010-2017).

Le stade Marcel-Michelin à huis clos ? © Radio France - Jean-Pierre Morel

Deux Clubs propriétaires de leur stade

On ne parle pas ici de l'Arena à la Défense, qui n'en n'est pas un, mais l'ASM et le Stade Toulousains sont aussi les deux seuls clubs propriétaires de leurs installations. Le stade Marcel-Michelin à Clermont, et Ernest Wallon à Toulouse. Deux places fortes du rugby. Avec désormais boutiques et restaurants. Et un évident moyen de rentabiliser ces infrastructures qui sont désormais plus qu'un terrain avec les tribunes, les poteaux et les en-but.

Deux Clubs omnisports

Même si les entités rugby sont maintenant détachées et autonomes, les deux clubs sont omnisports. Du rugby donc, mais aussi de la boxe, du tennis, de l'athlétisme, du basket, et de nombreuses autres disciplines. Soit plus de 12 000 licenciés en jaune et bleu ou en rouge et noir. Considérable. Et de plus en plus rare.

Les matchs sont toujours spectaculaires comme en finale du top 14 en 2019 © Maxppp - Thierry Larret

Deux clubs mais un rugby spectaculaire

Ces deux équipes proposent également un rugby spectaculaire. Le jeu à Toulousaine est une référence depuis de nombreuses années. Celui pratiqué par l'ASM ces dernières années n'a rien à lui envier. Le palmarès en moins.

ASM-Toulouse, un match à vivre en intégralité dès 15h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.