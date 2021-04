Champions Cup : avant l'UBB, le Stade Toulousain se met au vert dès ce jeudi soir

Après un entraînement intensif ce jeudi matin sur la pelouse d'Ernest-Wallon, un groupe de 31 joueurs part ce jeudi en fin de journée se mettre au vert à Seilh, à quelques kilomètres de Toulouse. A l'hôtel habituel des joueurs. Ce n'est que la deuxième fois de la saison que Toulouse s'organise de la sorte à deux jours du match.

Mola : "Rompre la routine"

Le Stade Toulousain veut tout faire pour rendre ce match inhabituel, comme l'explique le manager Ugo Mola : "C'est pour se couper un peu de notre quotidien, rompre avec la routine. Le fait de ne pas jouer au Stadium, de ne pas avoir de monde... tu pourrais arriver samedi dans un environnement tellement commun qu'il n'y aurait pas forcément de supplément d'âme si ce n'est le changement de signalétique. Mais on a quand même senti depuis le match du Munster que le groupe avait changé d'état d'esprit."

Lebel : "Le regard des joueurs changent"

Malgré l'absence de public, Toulouse est à la recherche d'une septième finale européenne. La dernière remonte à 2010. Après deux échecs en demi-finale ces deux dernières années, le Stade veut passer un cap :_"Dans ce club, dès qu'on parle de la coupe d'Europe, le regard des joueurs changent_. Le contenu est le même aux entraînements mais dans l'état d'esprit des joueurs il y a vraiment quelque chose entre la Coupe d'Europe et le Stade Toulousain. On sent vraiment qu'on ne va pas jouer un match de Top 14 face à l'UBB. On va se concentrer sur nous et jouer vraiment une demi-finale de Champions Cup."