Champions Cup : Camille Lopez et l'ASM veulent "finir le boulot" à Bordeaux

Après son large succès sur Toulon en Top 14, Clermont peut se projeter avec appétit sur ses deux derniers matches de poule en Champions Cup. Avec l'ambition de s'assurer un quart de finale à domicile, et donc, de venir s'imposer dimanche à Chaban-Delmas face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Les supporters girondins sont prévenus. L'ASM arrive lancée. Dimanche soir, en clôture de la 16ème journée de Top 14, les Auvergnats ont récité leur rugby, s'appuyant sur une mêlée dominatrice et une défense de fer, pour atomiser le RCT (30-6), s'offrir leur cinquième bonus offensif de la saison et reprendre à La Rochelle les commandes du championnat.

"On a fait le boulot en championnat, se félicite l'ouvreur Campille Lopez, on continue à prendre des points et à avancer. Maintenant il faut basculer sur deux matches très importants".

Pour un quart au Michelin

Avant de recevoir les Anglais d'Exeter, l'ASM va donc retrouver l'UBB, pour la troisième fois déjà cette saison. Pour l'instant seuls les Saracens (18) ont fait mieux que les Auvergnats (17) en nombre de points et, après l'élimination de la saison passée, les joueurs de Franck Azéma veulent se donner toutes les chances de réussir leur campagne européenne.

"Il faut finir le boulot, martèle le numéro dix de l'ASM. Si on veut un quart de finale à domicile, il faut faire deux bons résultats". Gagner à Chaban-Delmas, l'ASM l'a déjà fait. Et même à deux reprises la saison dernière. Mais Camille Lopez se méfie d'une équipe bordelaise capable de tout dans un bon jour et qui est condamnée à gagner ses deux derniers matches pour espérer se qualifier.

"On a vu qu'ils sont passés très près de la victoire vendredi à Montpellier, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça va être une grosse équipe de Bordeaux, costaud devant et capable de faire énormément de jeu de mouvement. Il faudra s'attendre à un gros niveau de match".