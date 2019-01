Champions Cup : Castres éliminé de la Coupe d'Europe après sa défaite à Exeter (34-12)

Castres, France

Castres a été trop fébrile en défense pour faire déjouer les plans des Chiefs (24-12). À Exeter, le CO n'a pratiquement pas existé face aux Anglais qui prennent la deuxième place du groupe avec cette victoire bonifiée. Les champions de France sont éliminés de la Coupe d'Europe.

Les Castrais débordés

Les Anglais ont su à chaque fois trouver la faille pour très vite obtenir le bonus offensif (quatrième essai à la 44e de Tom O'Flaherty). Car avant le match, les objectifs d'Exeter et de Castres étaient les mêmes : engranger un maximum de points pour espérer faire partie des meilleurs deuxièmes de cette Coupe d'Europe.

"On est déçu parce qu'on voulait exister dans cette coupe d'Europe, avoue le trois-quart centre Robert Ebershon. On voulait se qualifier pour les quarts de finale. Mais c'est une poule difficile et aujourd'hui Exeter est une des meilleures attaques d'Europe."

Pendant 80 minutes, ce sont les Chiefs qui ont fait la loi au Sandy Park, ne laissant aucune chance aux Tarnais malgré les essais de Taylor Paris (9e) et Thomas Combezou (48e). Réduits à quatorze à l'heure de jeu après un mauvais geste du pilier Tudor Stroe, les Castrais ont définitivement dit adieu à leurs rêves de Coupe d'Europe.

Joe El Abd réagit après la défaite de @CastresRugby face à @ExeterChiefs (34-12) : "C'est une déception aujourd'hui. Cela ne nous fait pas progresser. On vient de faire un pas en arrière. Rien ne s'est passé comme on le souhaitait."#EXECO#ChampionsCup#FBsportpic.twitter.com/ox0C79Edns — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 13, 2019

Il leur restera tout de même un match pour l'honneur à Pierre Fabre face à Gloucester, sixième et dernière journée de cette phase de poules de Champions Cup, samedi 19 janvier.

Le classement