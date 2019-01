Champions Cup : Castres veut finir sur une bonne note

Castres, France

Castres, battu lors de ses trois déplacements européens, n'a plus aucune chance de voir les quarts de finale avant la réception de Gloucester. Avec un effectif remanié, le CO pense déjà à la réception du leader du Top 14 la semaine prochaine. Yohan Le Bourhis sera titulaire à l'ouverture aux côtés de Rory Kockott. Urdapilleta n'est pas sur la feuille.

"Il faut créer une émulation avant Clermont"

Castres voudra rester invaincu sur ses terres lors de cette campagne européenne. Et préparer la venue de Clermont une semaine plus tard en championnat : "Il faut créer une émulation dans l'équipe, continuer à avoir des matches assez rythmés. Depuis des années on dit que le CO ne joue pas la Coupe d'Europe. Finir deuxième ça validerait ce qu'on avait dit", lâche l'entraîneur adjoint Fred Charrier.

Martin Laveau enchaîne : "La motivation vient toute seule. C'est un match de Champions Cup. On est à domicile on se doit de bien finir. Tout le monde pense à Clermont. Il faut se mettre en confiance."

Les regrets du match aller

Castres aurait pu voir plus haut dans cette Champions Cup et regrette de ne pas avoir ramené la victoire de Gloucester au match aller : "Les regrets, s'il doit y en avoir, ils sont là. C'était déterminant dans la qualification", reconnait Fred Charrier. "Même si on ne peut plus aller chercher la première place, ce serait une bonne chose de finir deuxième dans cette poule relevée. Cela montrerait une progression."

Il y a quelques rotations dans l'équipe pour ce match sans enjeu samedi : "Ceux qui seront sur le terrain voudront montrer des choses. On veut maitriser le match, que ça nous serve pour progresser pour les échéances à venir." Julien Caminati formera la paire de centres avec Florian Vialelle.

Les compos

📋 COMPO



Découvrez les 23 olympiens qui affronteront @gloucesterrugby demain à 18h30, au Stade Pierre Fabre !



TOUS EN BLEU & BLANC pour soutenir nos Olympiens !!!

📝 TEAM NEWS



Here is the Gloucester Rugby team to face @CastresRugby in R6 of the @ChampionsCup



Teamsheet proudly sponsored by @BPE_Solicitors#CASvGLOpic.twitter.com/K38XtsrDzO — Gloucester Rugby (@gloucesterrugby) January 18, 2019

Castres-Gloucester, coup d'envoi à 18h30 ce samedi. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.