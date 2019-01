Champions Cup : Castres quitte la Coupe d'Europe par une victoire contre Gloucester (26-22)

Castres, France

Castres voulait quitter la Coupe d'Europe sur une bonne note. Mais que ça a été dur à Pierre Fabre ! Invaincu jusqu'alors à domicile en Coupe d'Europe, le CO a arraché une dernière victoire ce samedi 19 janvier face à Gloucester et finit troisième de sa poule (26-22).

Une fin de match folle

Les hommes de Christophe Urios ont joué, ont dominé, mais ont attendu les dernières secondes pour l'emporter. Ce match sans enjeu avait pourtant mal commencé par des passes imprécises et des actions trop individuelles de la part des Castrais.

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Urios, métamorphosés, se sont montrés plus appliqués. Et ça a payé avec un doublé de Florian Vialelle (40', 52'), homme du match, et l'essai d'Armand Battle (72'). Le CO a fini par prendre l'avantage et enfoncer Gloucester lors d'une fin de match folle ; un temps de jeu de plus de cinq minutes conclu par un essai de Maama Vaipulu (80').

Le beau geste de Kockott

Au lieu de s'en occuper, le demi de mêlée Rory Kockott a laissé la transformation au pré-retraité troisième ligne Yannick Caballero, pour ce qui semblait être son dernier match en Coupe d'Europe, manquée malheureusement. "À la fin on est allé chercher ce match avec les tripes, un finish incroyable. Mais si leur trois-quarts tape en touche, c'est fini. Il laisse le ballon sur le terrain. Et cette fois-ci on est patient et le travail paye."

"Franchement, j'ai félicité les mecs parce que c'était un gros match, résume Christophe Urios, l'entraineur principal du CO. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de belles séquences de jeu comme ce soir. C'est de bon augure pour la semaine prochaine."

Les Castrais retrouveront le Top 14, le weekend prochain, samedi 26 janvier. Ils recevront le leader, Clermont, à Pierre Fabre.

Le Munster qualifie le Stade Toulousain

Autre match du groupe 2, la province irlandaise du Munster a dominé Exeter 9-7. Avec cette défaite, les Anglais peuvent dire adieu à une place de quarts de finale. Automatiquement, le Stade Toulousain est donc qualifié dès ce samedi. Ils affrontent Bath dimanche 20 janvier, à suivre dès 15h45 sur France Bleu Occitanie.

Le classement final