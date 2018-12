Champions Cup | Castres - Munster : le CO peut toujours y croire (13-12)

Castres l'a emporté difficilement à Pierre Fabre face au Munster (13-12). Une victoire qui fait du bien au moral après deux défaites et qui leur laisse encore l'espoir d'atteindre les quarts de finale de Coupe d'Europe. Le CO est deuxième du groupe 2 derrière le Munster.

Castres, France

Sous le déluge, le Castres Olympique a géré difficilement son match face au Munster mais la victoire est là (13-12). Les Tarnais se sont fait peur. Ils n'ont jamais réussi à être serein pendant tout le match. Mais grâce à cette courte victoire, ils sont toujours en vie dans cette Coupe d'Europe.

À l'envie

Les hommes de Chritophe Urios n'ont pas fait le plus beau match du weekend mais au moins, ils sont deuxièmes du groupe 2 derrière le Munster. À un point devant Gloucester et Exeter.

"Là-bas on avait pas existé dans la conquête, on a appris de nos erreurs, a expliqué Mathieu Babillot, le troisième ligne du CO. On a corrigé le tir. Mais il y a encore beaucoup de choses à gommer."