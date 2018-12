Champions Cup - Castres : un voyage au Munster pour reprendre des couleurs

Le Castres Olympique, battu par Agen le weekend dernier en Top 14, retrouve la Champions Cup ce dimanche. Le CO se déplace en Irlande, sur la pelouse du Munster. Un défi de taille attend les hommes de Christophe Urios.

Place à la troisième journée de Champions Cup ce weekend. La poule 2 nous offre une double confrontation entre le Munster et Castres. Les Irlandais sont premiers de la poule (sept points avec une victoire et un nul), les Castrais deuxièmes (cinq points au compteur, une défaite et une victoire).

Les chiffres qui font peur

Castres affronte une des meilleures équipes d'Europe ce dimanche. Le double champion d'Europe n'a plus perdu dans son antre de Thomond Park depuis le 26 décembre 2017 et reste sur dix victoires de suite à domicile en Champions Cup.

De son côté, Castres n'a jamais gagné sur une pelouse irlandaise en 11 déplacements.

Deux équipes qui se connaissent bien

Ce dimanche, ce sera la 15e confrontation entre les deux équipes. La première date de 1996. Christophe Urios, le manager du CO était alors sur le terrain en tant que joueur.

Les compos

Découvrez les 23 joueurs olympiens qui affronteront le @Munsterrugby dimanche à 14h00 ! Allez le CO ! 🔵⚪#MUNCOpic.twitter.com/EdGFvHZykc — Castres Olympique (@CastresRugby) December 7, 2018

Munster: Mike Haley; Andrew Conway, Chris Farrell, Rory Scannell, Keith Earls; Joey Carbery, Conor Murray; Dave Kilcoyne, Niall Scannell, John Ryan; Tadhg Beirne, Billy Holland; Peter O’Mahony (C), Chris Cloete, CJ Stander.

France Bleu Occitanie vous fera vivre cette rencontre de Champions Cup entre le Munster et Castres en direct et en intégralité ce dimanche. Avant-match dès 13h30.