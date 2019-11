Champions Cup - Christian Califano : "Une compétition taillée pour Toulouse"

Toulouse, France

L'ancien pilier Christian Califano a bouclé sa carrière de joueur à Gloucester, dans l'ouest de l'Angleterre, où il a passé deux saisons entre 2006 à 2008. Champion d'Europe avec Toulouse en 1996, il voit le Stade faire une belle campagne européenne.

Christian Califano : "Le Shed ? Il faut le vivre une fois"

Christian Califano aurait très bien pu arrêter le rugby en 2006. Après six Brennus soulevés, une Coupe d'Europe (avec Toulouse), une expérience aux Saracens, entre autres. Mais finalement, un coup de fil change la donne.

"En 2006, je me dis que je vais arrêter le rugby. Puis je reçois un coup de téléphone de Patrice Collazo et Olivier Azam qui jouaient à Gloucester. Ils me disent que le club est à la recherche d'un pilier qui peut jouer aux deux postes. Gloucester était déjà un bon club, je me dis allez on se lance dans l'aventure. J'ai passé deux années extraordinaires. Par rapport aux Saracens, où j'ai joué aussi, Gloucester c'est un peu plus champêtre. Ce que j'ai aimé c'est l'engouement avec les supporters. Il y a un lien très fort. Les supporters sont vraiment des fanatiques. Et il y a le Shed, la tribune latérale qui fait trois ou quatre rangées où sont les plus terribles des supporters. Il faut le vivre une fois dans sa vie. J'en garde un énorme souvenir. Je jouais avec Patrice Collazo et Olivier Azam Il y avait des stars autour de moi. Le contexte était particulier. On s'entraînait dans un collège, sous un beau soleil et 30 degrés", sourit Christian Califano.

"25 ans après la première, j'aimerais que Toulouse gagne"

Christian Califano s'attend "à un très bon match ce vendredi soir. En Angleterre, toutes les équipes jouent. Elles ne ferment pas le jeu, même quand elles prennent 30 points à domicile. C'est un rugby hyper plaisant."

"Cali" qui fait un voeu pour la 25e édition de la Coupe d'Europe : "C'est une compétition taillée pour le Stade Toulousain. Toulouse a de la maîtrise par rapport à ça. Ce sont les 25 ans de la Champions Cup. J'aimerais que Toulouse la gagne cette année. On l'a gagnée en 1996, la symbolique serait énorme."