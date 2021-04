Champions Cup. Clermont-Toulouse : "La bonne nouvelle ? Pas de frontière à passer" (Mola)

Clermont-Toulouse. Ce sera donc un des quarts de finale de la Champions Cup le weekend prochain. Après un quart en 2000 remporté par le Stade Toulousain face à Montferrand au Stadium, ce sera la deuxième confrontation européenne entre ces deux équipes beaucoup plus habituées à des duels en Top 14 (cinq finales entre l'ASM et Toulouse).

Ugo Mola : "Après la Red Army, répondre à la Yellow Army"

L'ASM, chez les Wasps, et Toulouse, au Munster, sont tous les deux allés chercher des victoires à l'extérieur en huitièmes : "Que Clermont et Toulouse soient en quart de finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas normal parce que ce n'est jamais normal mais c'est dans la logique de ce que réalisent les uns et les autres dans leur championnat domestique. La victoire de Clermont aux Wasps à la 82e montre du caractère, avec un Damian Penaud stratosphérique sur le match. On va chez un Clermont qui est en confiance, nous on sortait d'une période un peu plus délicate. La bonne nouvelle du jour, c'est que ni Clermont ni Toulouse auront une frontière à passer. Reste la frontière des tests, j'espère qu'on sera le plus grand nombre avec une équipe qui pourra répondre à la Yellow Army puisqu'on a fait la Red Army ce weekend. On va se faire une équipe qui reste une référence européenne et française évidemment", explique le manager des Rouge et Noir Ugo Mola.

Romain Ntamack : "On les connait par coeur"

Pour aller chercher une troisième demie en trois ans, Toulouse devra donc aller au Michelin. L'ailier Matthis Lebel aurait lui préféré "Jouer les Wasps. Une confrontation franco-anglaise ça fait toujours plaisir. Après, un Clermont-Toulouse c'est ce que tout le monde attend chaque année donc on va tout faire pour se préparer du mieux possible."

Et Romain Ntamack de rappeler : "On les connait par cœur, ils nous connaissent aussi. Ils ne vont rien lâcher jusqu'à la 80eme. Cela va encore être un match de niveau international. On va y aller sans pression, en jouant notre rugby et en espérant gagner là-bas.