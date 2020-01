Champions Cup | Connacht - Toulouse : il faut finir le travail

Toulouse, France

Le Stade Toulousain est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Galway après deux heures d'avion entre Toulouse et Shannon puis un transfert en bus d'une heure pour terminer le trajet.

Mise en place sur un terrain annexe

Les hommes d'Ugo Mola ne pourront pas s'entraîner sur l'enceinte principale ce vendredi, courses de lévriers oblige. Ils effectueront donc le traditionnel captain run sur un terrain annexe.

Après un nul et une défaite en Top 14, les Toulousains veulent retrouver la victoire et s'offrir un billet pour les quarts. "L'inquiétude elle se transmet. Je suis inquiet de nature. Même l'an dernier quand on a perdu que trois petits matches on était inquiets. Ce qui me gêne, c'est que nos signaux collectifs de base ne sont pas à la hauteur de ce qu'on est capables de faire. La base de notre sport reste quand même à tenir le ballon, à mettre au supplice l'équipe adverse. En ce moment, on l'a un peu plus dure. Après, je n'ai pas l'impression qu'on ait joué deux petites équipes sur les quinze derniers jours", lâchait le coach Ugo Mola en conférence de presse.

Sofiane Guitoune lui veut faire un pas de plus vers un quart à domicile, attendu depuis dix ans à Toulouse : "accrocher un quart à domicile, ça passe par une victoire au Connacht. C'est une équipe difficile à manœuvrer, surtout au mois de janvier avec des conditions compliquées. Il va falloir faire un gros match. Cela peut nous permettre de nous resserrer un peu."

Connacht - Stade Toulousain, match à vivre en direct dès 15h45 (heure française) en direct sur France Bleu Occitanie.