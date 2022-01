Champions Cup de rugby : le programme et les résultats de la 4e journée

La 4e et dernière journée de la Champions Cup de rugby se tient du 21 au 23 janvier. Le Racing 92 et La Rochelle sont déjà qualigiés pour les 8e de finale. Au menu : Castres affronte les Harlequins, le Stade Toulousain reçoit Cardiff, Bordeaux-Bègles se frotte à Leicester.

Dernière journée pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Deux clubs français sont déjà qualifiés : le Racing 92 et La Rochelle. Il reste donc de la place pour les autres clubs tricolores en lice puisque les huit premiers des poules A et B seront qualifiés pour le tour suivant.

Déjà qualifiés pour les huitièmes, le Racing 92 et La Rochelle ne vont pas s'endormir sur leurs lauriers car il y a un huitième à domicile à aller chercher. Pour ça, il faut terminer dans les quatre premiers de sa poule. Avec quatorze points, avant de recevoir Northampton (victoire 45-14), les Ciel et Blanc sont en ballottage favorable. La Rochelle, en déplacement à Glasgow, aura plus de travail : à l'aller, les Warriors écossais avaient causé pas mal de soucis à des Maritimes en manque d'inspiration (20-13).

Bordeaux-Bègles et Toulouse en bonne position

Bordeaux-Bègles a réalisé un très grand pas vers les 8e de finale après sa victoire bonifiée contre les Scarlets lors du précédent tour. Seule une victoire de Castres avec le bonus offensif sur le terrain des Harlequins, associée à un revers sec des Girondins à Leicester, pourrait les priver de la qualification.

Pour Toulouse, les choses sont moins bien engagées. Surpris par les Wasps samedi dernier, le Stade toulousain n'a a priori pas grand chose à craindre de Cardiff. Les Gallois avaient été avalés par les Rouge et Noir (39-7) lors du match aller.

Compliqué pour Clermont, Montpellier et le Stade Français

Du côté de Clermont, cela s'annonce corsé. Les Auvergnats ne se sont jamais imposés en Ulster, leur adversaire ce samedi. A la septième place de leur poule, les Clermontois s'attaquent à un sacré challenge. L'ASM peut néanmoins se qualifier en cas de défaite selon les résultats de ses rivaux.

Pour Montpellier, la mission s'annonce quasiment impossible. S'ils sont toujours dans la course, notamment grâce à leur victoire sur tapis vert face au Leinster pour cause de Covid, les joueurs du MHR se sont lourdement inclinés lors du match aller : défaite historique (89-7). Ils ont également perdu leur autre match face à Exeter (42-6). Mais un exploit face aux Chiefs est toujours possible pour terminer dans les huit premiers de leur poule.

Avec deux points, le Stade français devra également sortir un exploit lors de la réception du Connacht, son premier match en Coupe d'Europe à domicile depuis 2016. Une victoire, à Twickenham, face aux Harlequins, champions d'Angleterre en titre et leaders de la poule B, permettrait à Castres de se glisser dans les seize. Avec ce CO, passé à deux doigts de l'exploit devant le Munster, on n'est pas à l'abri d'une surprise.

Le programme de la 4e journée pour les clubs français

Vendredi 21 janvier

Poule B

Harlequins - Castres 21h

Samedi 22 janvier

Poule A

Ulster - Clermont 18h30

18h30 Glasgow - La Rochelle 21h00

Poule B

Toulouse - Cardiff 14h00

- Cardiff 14h00 Leicester - Bordeaux-Bègles 16h15

Dimanche 23 janvier

Poule A

Racing 92 - Northampton 16h15

- Northampton 16h15 Montpellier - Exeter 18h30

Poule B