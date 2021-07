Champions Cup de rugby : les Leicester Tigers et les Scarlets pour l'UBB

Le tirage au sort de la Champions Cup a eu lieu ce mercredi 21 juillet 2021 à Lausanne en Suisse. L'UBB a hérité dans la Poule B des Leicester Tigers et des Scarlets. Matches aller-retour les week-end du 11 et 18 décembre pour la phase aller et les week-end du 15 et 22 janvier 2022 pour la phase retour.

Sixièmes du dernier Premiership, les Leicester Tigers ont atteint la finale de la Challenge Cup, la saison dernière, battus par Montpellier (18/17).

Les Gallois des Scarlets se sont inclinés en huitième de finale de la Champions Cup l'an dernier, battus sur leur pelouse face aux Sale Sharks (14/57).

Les huitièmes de-finale se joueront les week-end du 9 et 16 avril 2022; les quarts-de-finale, le 7 mai ; les demi-finales le week-end du 14 mai et la finale aura lieu à Marseille le 28 mai.

Le tableau complet de la phase phase préliminaire - Champions Cup

Les Wasps et Cardiff pour Toulouse, Bath et Glasgow pour La Rochelle, les deux clubs français derniers finalistes de la Coupe d'Europe, ont hérité d'un tirage à leur portée pour l'édition 2022.