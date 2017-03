Champions Cup : Dégel ou dégelée au Munster pour le Stade Toulousain?

Englué dans une saison compliquée avec une 10e place du Top 14 à quatre journées de la fin, le Stade Toulousain mise gros sur le quart de finale de Champions Cup ce samedi au Munster. Au risque d'une désillusion fatale pour la suite du championnat

Sur le papier c'est mission impossible. Aller affronter sur ses terres le Munster, l'autre recordman de participation à la Coupe d'Europe (156 matchs au compteur) poussé par sa "Red Army" de supporters, et galvanisé par la mort en début de compétition de son entraîneur. C'est pourtant ce qui attend le Stade Toulousain ce samedi. Trois ans après y avoir subi une correction : 47 à 23, déjà en quart de finale de la Champions Cup. Si l'exploit est au bout, la fin de saison du Stade peut en être bouleversée.

"Si on n’élève pas notre niveau de jeu, on ne pourra rien espérer là-bas" F. Fritz

Jusqu'ici tout va mal pour le Stade Toulousain, 10e du Top 14 et qui reste sur une prestation inquiétante à l'Union Bordeaux Bègles. Une défaite 20/11 à l'issue de laquelle l’entraîneur Ugo Mola avouait ne "pas comprendre" l'apathie de son équipe lors du 2e acte. A cet instant du championnat, et pour la première fois depuis 42 ans, le Stade n'est pas qualifiable pour les phases finales et devrait au mieux passer par un barrage pour rejouer la Champions Cup la saison prochaine. "Gagner ce match pourrait nous aider à relever la tête" affirme Gael Fickou. Le staff toulousain espère donc un exploit en terre irlandaise pour galvaniser son groupe et finir le Top 14 sur les chapeaux de roues. une option qui nécessite de considérablement hausser le niveau de jeu pour venir à bout du Munster.

"Nos chances de gagner au Munster sont infimes" Y. Huget

Sur le papier tout est réuni pour que l'équipe irlandaise poursuive son parcours pantagruélique. Elle qui n'a plus perdu à domicile depuis le décès de son entraîneur emblématique, Anthony Foley, victime d'une crise cardiaque à Paris, la veille de l'ouverture de la Champions Cup en octobre. Poussé par la "Red Army" de ses supporters, le Munster propose un jeu à haute intensité basé sur une conquête sans faille que le Stade devra tenter de contrer pour sevrer les irlandais de ballons. "on va donner toues nos forces et nos convictions" promet Yoann Huget. Il faudra au moins ça pour espérer lutter à Thomond Park qui devrait , de plus, être arrosé d'une pluie toute irlandaise ce samedi après midi;

"le Munster c'est un calibre au dessus" F. Fritz Partager le son sur : Copier

Munster/Stade Toulousain, à vivre en direct dès 18h30 samedi sur France Bleu Toulouse.