Champions Cup : deux écrans géants pour la finale sur le Vieux-Port de La Rochelle 

On appelle cela couper la poire en deux. Non à une fan zone, oui à un écran géant. Et même deux ! La municipalité l'a confirmé ce jeudi après-midi lors de la présentation officielle des festivités et du dispositif de sécurité mis en place pour le week-end de la finale de la Champions Cup le samedi 20 mai entre le Stade Rochelais et le Leinster. Pour l'occasion, le maire Jean-François Fountaine était entouré du préfet de la Charente-Maritime, de la présidente de Conseil départemental et du président du club Vincent Merling.

Pour les trop nombreux supporters qui resteront à La Rochelle le 20 mai, faute de pouvoir aller à Dublin, les autorités avaient préparé un "dispositif festif, convivial et sécurisé", mais frustrant pour le peuple jaune et noir qui revendiquait depuis la qualification pour la finale l'envie de communier devant un écran géant. Que ce soit sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre ou au stade Marcel-Deflandre (en travaux). La grogne des supporters a même pris une tournure politique avec un cadrage-débordement médiatique d'élus de l'opposition municipale. Face à la vox populi, le maire a donc renvoyé son plan de jeu initial dans ses 22.

Deux écrans géants vont être disposés quai du carénage, au bout du parc pour enfants, avant la petite passerelle qui amène à la Tour St Nicolas. Les deux écrans géants seront dos à dos. Une retransmission qui permettra aux supporters de pousser à distance derrière son équipe en quête d'un doublé historique, tout en maintenant les mesures annoncées la semaine dernière. Les terrasses de bars ne devraient pas pâtir de ce dispositif de retransmission.

Dispositif de sécurité et circulation modifiée

Dès 14 heures, le Vieux-Port de La Rochelle et le tour du marché seront totalement fermés à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires (voir plan ci-dessous). L’ensemble des parkings restent ouverts mais les visiteurs sont invités à privilégier le vélo et le bus.

Pour ceux qui seraient tenter de plonger dans le port, il sera formellement interdit de sauter à partir de 21h30 en raison de la marée basse. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est également prévu pour couvrir ce moment festif. 140 personnes mobilisées pour assurer la sécurité. 24 personnes pour les secours nautiques. Néanmoins, la ville et l'agglomération appellent à "la plus grande prudence et à la responsabilité de toutes et tous pour passer un moment de joie et de partage en toute sécurité" .