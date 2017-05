Champions Cup : premier titre pour l'ASM Clermont ou doublé pour les Saracens ?

Les rugbymen Clermontois vont disputer ce samedi à 18 heures leur troisième finale de coupe d'Europe. Battus par Toulon en 2013 et 2015, les Auvergnats affrontent les Saracens, tenants du titre. Avec le soutien de près de 3000 suoporters...

Une finale, ça se gagne. Ce sera la 18e pour l'ASM, et la troisième en coupe d'Europe. "On a plus de maturité" estime Franck Azéma, l'entraineur, "nos leaders ont également plus d'expérience, et ça se ressent sur le terrain".

"Il nous manque un titre..." Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM Clermont

"Ce que je peux vous dire, c'est que si on les laisse avancer, on est mort, et on peut en prendre 40 comme en 2014" prévient Morgan Parra. Mais l'année suivante, à Saint-Etienne en demi-finale, les Clermontois l'avaient emporté 13 à 9, grâce à l'unique essai inscrit par Wesley Fofana. A l'époque, David Strettle portait encore les couleurs des Sarries. "Ce sera forcément un peu spécial pour moi" reconnaît l'ailier de l'ASM, "je connais bien leur système de jeu, ils mettent une énorme pression sur leurs adversaires".

Dernier entrainement pour les Clermontois © Radio France - Jean-Pierre Morel

Nominé pour le titre de meilleur joueur européen cette saison, Camille Lopez piaffe d'impatience, "il y a effectivement beaucoup d'excitation, honnêtement, on y pense depuis longtemps, et j'espère que cette fois ça va basculer de notre côté".

100e match en coupe d'Europe pour l'ASM

Comme toujours, les Clermontois seront soutenus par la Yellow Army. Mais seulement 3000 supporters ont fait le déplacement en Ecosse. "Au départ, je ne voulais pas y aller" explique Thierry Fraisse, le président de l'interclubs, "les prix sont exorbitants, c'est dommage". Sept avions décolleront ce samedi matin pour rallier directement Édimbourg.

Ce vendredi, les deux équipes ont effectué un dernier entrainement sur la pelouse hybride de Murrayfield, la même que celle du stade Marcel Michelin. Les Clermontois aligneront la même composition que contre le Leinster. Les Saracens ont fait un changement; c'est Chris Wyles qui est titularisé à une aile à la place Sean Maitland qui est blessé. "On connait bien Clermont, c'est une équipe solide" lance Mark Mc Call, l'entraineur des Saracens.

"On ne veut pas être une étoile filante..." Brad Barritt, capitaine des Saracens

En cas de victoire, les Saracens feraient le doublé, et rejoindraient au palmarès le Leinster et Toulon, trois fois vainqueur de la compétition derrière Toulouse (4 titres). Mais en revanche, si l'ASM s'incline, ce serait une première. Aucun club n'a en effet perdu trois finale de coupe d'Europe.

France Bleu Pays d'Auvergne vous propose une émission spéciale finale entre 17 heures et 19 heures, au plus près des supporters sur la place de jaude, et depuis le stade de Murrayfield à Edimbourg.