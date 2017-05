Champions Cup - Eric De Cromières : "on a de la place dans notre commode à trophées"

A la veille de la 3eme finale européenne du club, le président de l'ASM Clermont confie son stress, ses ambitions et ses envies de titres. Toute l'Auvergne en rêve. Ils seront plus de 3000 en Écosse et 40000 sur la place de Jaude.

Les deux premières finales de la "grande" coupe d'Europe se sont soldées par autant de désillusions. Et le bourreau était le même : le RC Toulon. Cette fois, l'ASM Clermont défie les champions d'Europe en titre, les Anglais des Saracens. Les Auvergnats seront logiquement en position d'outsiders ce samedi dans le stade de Murrayfield à Édimbourg. A la veille de ce nouveau rendez-vous avec l'histoire, le président Eric De Cromières s'est confié sur France Bleu Pays d'Auvergne.

France Bleu Pays d'Auvergne sera en direct de Murraydfield mais aussi de la place de Jaude entre 17 heures et 21 heures ce samedi pour une émission spéciale "à la conquête de l'Europe".