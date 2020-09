Champions Cup - Exeter-Toulouse : "Si Ugo Mola pouvait nous mettre dans une grotte"

Toulouse est allé chercher une douzième demi-finale en 24 participations ce dimanche en battant l'Ulster (36-8).

Les hommes d'Ugo Mola ont maintenant rendez-vous en Angleterre, à Exeter, ce samedi après-midi (coup d'envoi 16h30). Mais encore plus que d'habitude, le staff et les joueurs vont devoir vivre avec cette épée de Damoclès nommée Covid-19 au-dessus de la tête. Castres ce weekend n'a pas pu se défendre sur le terrain à Leicester, éliminé sur tapis vert. Une situation que ne veut surtout pas connaître Toulouse.

Antoine Dupont : "On va faire encore plus attention"

"J'ose espérer, avec toutes les règles et les mesures nécessaires, qu'on aura l'occasion de pouvoir aller s'exposer en Angleterre. Je suis navré qu'une équipe française n'ait pas pu jouer son quart de finale de Challenge Européen", regrettait le manager du Stade Toulousain Ugo Mola après la qualification dimanche à Ernest-Wallon.

Les joueurs, qui vont déjà très attention au quotidien à limiter leurs déplacements, seront encore plus vigilants. Antoine Dupont reconnait en rigolant que "si Ugo Mola avait une grotte sous la main. On ne peut pas non plus rester cloîtré chez soir. On ne peut pas faire n'importe quoi mais il faut continuer de vivre en prenant les précautions. Mais c'est sûr que l'on va faire encore plus attention cette semaine que les autres."

Les Toulousains partiront vendredi, veille de match, pour le sud-ouest de l'Angleterre pour affronter Exeter. Les Chiefs ont dominé Northampton dimanche et disputeront la première demi-finale de Coupe d'Europe de leur histoire.