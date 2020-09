Champions Cup | Exeter-Toulouse : "Trop fébriles près de notre ligne"

Auteur d'une bonne entame de match à Exeter, le Stade Toulousain a laissé filer au fil du match une qualification pour la finale de la Champions Cup. Toulouse s'arrête donc en demie comme en 2019.

Cros : "On n'a pas validé nos actions franches"

Le troisième ligne François Cros s'est dit "forcément déçus parce qu'il y avait moyen de faire mieux. On a pris le match par le bon bout mais on a eu du mal à scorer, on n'a pas validé nos actions franches. Eux ont fait preuve de réalisme. On a été trop fébrile proche de notre ligne, on a pris des points trop facilement et en demi-finale, ça ne passe pas."

Toulouse aurait pu basculer en tête à la pause après un essai d'Alban Placines mais s'est fait surprendre juste derrière. Le tournant du match ? "Ce qui nous coûte très cher, c'est l'essai en fin de première période juste après le nôtre. Exeter fait carton plein, nous on laisse des points en route. On a joué le leader du championnat anglais, je pense qu'on les a un peu secoués. Il a manqué un peu de fraîcheur et de la qualité par endroits", explique le manager Ugo Mola. "Il faudra de la ressource pour aligner une équipe performante contre Toulouse. C'était le risque en jouant quatre gros matches, d'y laisser des plumes."

Retour au Top 14

Le Stade Toulousain doit maintenant de nouveau penser aux joutes domestiques. Toulon, qui s'est qualifié ce samedi pour la finale de la Challenge Cup, rendra visite à Toulouse dimanche prochain à Ernest-Wallon pour la 3ème journée du Top 14. Il va falloir aussi panser quelques plaies, voire des blessures plus graves. Toulouse est rentré d'Angleterre avec de la casse : le deuxième ligne Rory Arnold souffre "très certainement" d'une fracture du bras expliquait Ugo Mola après le match. Cheslin Kolbe et Yoann Huget sont eux sortis à cause de "pépins musculaires."