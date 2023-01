Champions Cup : le MHR sans pression face aux anglais du London Irish

La rapidité de la nouvelle formule de la phase de poule de la Champions Cup (4 matchs seulement, face à deux adversaires) met déjà le MHR face à ses responsabilités. Grâce aux résultats de leurs concurrents dans la poule B, les Montpelliérains vont jouer sans pression à domicile, face aux Anglais des London Irish.

"La victoire est obligatoire"

"La victoire est obligatoire" reconnaît le centre, Thomas Darmon. Même face à un adversaire avant-dernier de sa poule, et déjà éliminé, le joueur se veut concentré : "Vraiment, on les prend très au sérieux. Ils n'ont rien à perdre, et risquent d'envoyer du jeu un peu de partout. Il faut être très vigilants et faire un match très, très sérieux si on veut l'emporter". À l'aller, début décembre, le MHR l'avait emporté (27-32), en Angleterre.

Même discours du côté du staff. "Oui, il y a une pression sur le résultat" admet l'un des entraîneurs, Alexandre Ruiz. Même si l'ancien arbitre ajoute que "la pression est permanente" entre Champions Cup et le Top 14, et que la coupe est "un objectif", il reste positif. "Sincèrement, les joueurs aujourd'hui nous rendent de belles copies sur le terrain. Si on garde notre capacité à enchaîner, comme on l'a fait contre les Ospreys la semaine passée (défaite 35-29 malgré cinq essais inscrits), cela laisse espérer que l'on puisse remporter ce match."