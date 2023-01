Champions Cup : Gloucester vient mettre fin à la saison européenne de l'UBB (17-26)

Comme attendu, l'Union mord dans son match et mène déjà 10-0 au bout d'un quart d'heure grâce notamment à un essai de 80 mètres, amorcé par Jalibert, relayé par Cordero et conclu par Gimbert.

Gloucester réagit en utilisant son arme favorite, le maul, et le talonneur Mc Guigan réduit le score (10-5, 24ème). L'UBB est tout près d'inscrire un nouvel essai en contre. Puis Diaby se met à la faute, écope d'un carton jaune (35ème). Imité quelques secondes plus tard par Boniface pour un en avant volontaire. Mais en double supériorité numérique, les Anglais ratent deux lancers dans les 22 mètres girondins et rentrent aux vestiaires avec cinq points de retard (10-5, 40ème).

L'indiscipline bordelaise

Gloucester insiste à la reprise et, à 15 contre 14, marque par le puissant Tuisue pour prendre pour la première fois l'avantage (10-12, 47ème).

Premier essai sous le maillot girondin pour Ugo Boniface. © Radio France - Justine Hamon

Vexée, l'UBB régit aussitôt et après une série de charges rageuses, c'est Boniface qui franchit la ligne (17-12, 50ème). Mais dans la foulée, Jalibert reçoit un nouveau carton (53ème). Barton enquille trois pénalités pour remettre son équipe devant (17-21, 61ème).

Le momentum est anglais et sur un nouveau ballon porté, Mc Guigan y va de son doublé. Gloucester s'échappe (17-26, 65ème). Et décroche logiquement son billet pour les 8èmes de finale.