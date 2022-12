Champions Cup : "Il faudrait être fou pour ne pas être intéressé par le projet de l'UBB" avoue Yannick Bru

Invité de nos confrères d'ARL ce jeudi soir, Yannick Bru a pour la première fois évoqué le projet de l'UBB dont il pourrait prendre les rênes en fin de saison dans un rôle de manageur qu'il a tenu pendant quatre ans à Bayonnne.

"Un club ambitieux, en progression constante depuis une dizaine d'années"

"Ce n'est pas encore officiel, c'est certain, je suis très concentré sur les Sharks. Maintenant il faudrait être fou pour ne pas être intéressé par le projet de l'Union Bordeaux-Bègles, avec une ville qui a une attractivité forte et un club qui est très ambitieux, en progression constante depuis une dizaine d'années et un centre d'entraînement de premier plan, c'est un endroit qui intéresse. En termes d'attractivité, Bordeaux est au niveau, de La Rochelle, du Stade Français, de Toulouse, de Montpellier. Le projet bordelais ne me laisse pas insensible, mais j'ai aussi d'autres propositions. Aujourd'hui, c'est le jeu, dès le mois de novembre ou décembre, on commence à attaquer les recrutements des staffs et des joueurs pour la saison prochaine. On est dans ce jeu-là. On verra ce qu'il se fera, mais Bordeaux est un endroit sympa. "