Champions Cup : Jonathan Danty est de retour dans le groupe du Stade Rochelais pour la réception de Gloucester

France Bleu la Rochelle : Jonathan, vous avez avec le groupe visionné cette semaine les meilleurs moments de la finale de la saison dernière face au Leinster. Une préparation pour le retour de Champions Cup ce week-end, l'occasion aussi de revoir de bons moments ...

Cà c'est sûr, ce sont des moments que l'on oublie pas, que l'on oubliera jamais. Dernièrement, le président Vincent Merling, nous disait qu'il a revu cette finale plus de trois fois en moins d'un an. Je pense que dans dix ans encore, on reverra cette finale quand on aura un peu plus de temps. Les saisons passent très vite. Le Stade Rochelais est au très haut niveau depuis peu, au moins trois ans, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont connu ce genre d'émotions. Certains sont venus ici se relancer, donc je pense qu'entre ceux qui l'ont vécu, et les autres, çà va faire du bien à tout le groupe d'avoir une motivation supplémentaire.

Match couperet samedi face à Gloucester, le vainqueur passe en 1/4 de finale, le perdant s'arrête. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette équipe anglaise ?

Beaucoup de choses ... ( rires ) on a vu pas mal d'images de Gloucester cette semaine. Je pense qu'à tous les postes, il y a des joueurs de qualité. Carreras, leur ouvreur argentin, ils ont aussi deux ailiers rapides, Louis Rees-Zammit l'international Gallois, et Jonny May l'international anglais. Devant, ils sont costauds aussi ... et puis on connaît les équipes anglaises, elles mettent beaucoup de rythme, elles tiennent beaucoup le ballon. je pense que l'on va avoir le droit à çà ce week-end. Pour l'instant, je pense que l'on a pas mal tenu le rythme des matchs de coupe d'Europe ... ( ndlr : 4 victoires en 4 rencontres dont deux à l'extérieur face à l'Ulster et Northampton )

Pour ce match là, vous êtes favoris face à Gloucester. Dans cette compétition, cela n'a pas été souvent le cas jusqu'à présent.

Oui, c'est vrai ... on est deuxième du Top 14, champion en titre de la compétition, cela donne un statut particulier à l'approche de ces 8ème de finale. Mais bon, depuis la saison dernière, il s'est passé pas mal de choses. La preuve, notre début de saison a été plutôt mitigé, on a pas réussi à être régulier. Donc favoris, pour vous et les autres à l'extérieur du club peut-être, mais en interne, je peux vous assurer que l'on prend ce match au sérieux, parce que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent. Nous on sent que l'on est pas encore à 100% de nos capacités, donc on a encore pas mal de marge de travail pour se penser au dessus des autres équipes.

Jouer le titre sur les deux tableaux, c'est cool, je n'ai pas connu çà au Stade Français

Le staff de La Rochelle parle de finale n°4 en Champions Cup face à Gloucester. Sous entendu une finale 3 probablement face aux Saracens en 1/4 de finale, une finale 2 face aux Sharks en 1/2 finale, et une finale face peut-être au Leinster ou Toulouse à Dublin ...

Exactement ... comme c'est un match couperet, tout peux s'arrêter de suite. Donc il faut l'aborder comme une finale. C'est pas comme en Top 14, ou tu peux te rattraper la semaine suivante. Je crois que tous les joueurs qui sont dans le groupe maritime cette année, on çà à l'esprit, et prêts à jouer les deux tableaux à fond ... c'est cool parque cela je ne l'ai pas vécu au Stade Français. Là, à La Rochelle, c'est relativement nouveau, on est tous venu ici pour gagner des titres, pour jouer des phases finales, donc il n'y a plus qu'à maintenant ...