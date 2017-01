Champions Cup : l'ancien joueur d'Exeter, Nicolas Sestaret, est fan de l'ASM Clermont

Alors que les Clermontois vont affronter les anglais d'Exeter ce samedi au stade Marcel Michelin pour la dernière journée de la phase qualificative de la coupe d'Europe, l'ancien joueur des Chiefs, Nicolas Sestaret, qui vit toujours dans le Devonshire, fait de l'ASM un favori dans cette compétition.

Après avoir porté les couleurs du Stade Toulousain, Pau et Dax en Top 14 puis en Pro D2, Nicolas Sestaret est allé tenter sa chance en Angleterre, d'abord à Plymouth, puis à Exeter entre 2008 et 2014. L'ancien trois quart centre vit d'ailleurs toujours dans le Devonshire, il est maintenant directeur de rugby dans une école privée de la région. Le week-end dernier, il a assisté à la victoire des Chiefs au Sandy Park contre les Irlandais de l'Ulster. Une victoire qui laisse une infime chance de qualification à ses anciens partenaires avant le dernier match au stade Marcel Michelin. Mais pour lui, les Clermontois sont, avec les Saracens, les grands favoris de la compétition.

On les croyait définitivement hors course après deux défaites à domicile contre l'ASM et Bordeaux, mais les Chiefs d'Exeter sont pourtant toujours en position de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Europe après leur victoire bonifiée 31 à 19 contre les Irlandais de l'Ulster le week-end dernier. "Je suis allé voir le match, et ils m'ont vraiment impressionné" dit de ses anciens partenaires Nicolas Sestaret, "ils ont été très hermétiques en défense, avec une bonne alternance en attaque et j'ai beaucoup aimé la prestation de l'italien Campagnaro au centre, mais à Clermont ce sera trop compliqué je crois, surtout pour le dernier match au Michelin". Car s'ils sont déjà qualifiés, les Clermontois doivent encore s'imposer contre les Anglais pour jouer leur quart de finale à domicile.

"J'étais aussi au stade lorsque Clermont est venu gagner à Exeter, et franchement il n'y avait rien eu à redire, c'est très fort, bon en défense, et très efficace offensivement" souligne admiratif Nicolas Sestaret, "depuis le début de la saison, s'il y a bien une équipe, avec les Saracens, qui mériterait de remporter un titre, c'est l'ASM".

Depuis qu'il a raccroché les crampons, et mis un terme à sa carrière de joueur, Nicolas Sestaret est désormais directeur de rugby dans une école privée de la région, et il a évidemment toujours un regard avisé sur le jeu. "Je ne pense pas qu'Exeter puisse s'en sortir cette saison en coupe d'Europe, car Clermont a tiré les leçons du passé, et je ne les vois pas se faire piéger une nouvelle fois cette année". L'ancien trois quart centre va même plus loin, "l'ASM est certainement l'équipe la plus suivie en Angleterre de par ses résultat et ses performances notamment en coupe d'Europe, ici beaucoup pensent que c'est la meilleure équipe française, mais maintenant il faudrait qu'ils gagnent les finales, car je pense qu'ils vont encore y aller cette saison, et quand on va encore ne parler que de Clermont, avec la pression de la finale en plus, ils doivent se servir de leur expérience pour les gagner ces matches".