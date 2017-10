Champions cup : l'ASM Clermont débute une nouvelle campagne européenne au Pays de Galles chez les Ospreys

Finalistes en 2013, 2015 et 2017, les Clermontois entament ce dimanche leur onzième campagne européenne d'affilée dans la plus prestigieuse compétition. Battus par les Saracens à Edimbourg la saison dernière, ils retrouveront les tenants du titre dans la poule certainement la plus relevée.

"On est tombé sur plus fort que nous". Rémi Lamerat est lucide. Le trois quart centre international de l'ASM n'a pas oublié Murrayfield et la défaite contre les Sarries, "mais on a fait une très belle campagne la saison dernière". Numéro 1 de la phase qualificative, les Clermontois ont échoué une nouvelle fois en finale. Ce qui ne les avaient pas empêché de décrocher un mois plus tard un deuxième titre de champion de France.

En 2016, les Clermontois étaient déjà tombé dans une poule compliquée, déjà avec les Ospreys, Exeter et Bordeaux-Bègles, et ne s'étaient pas qualifiés. Un accident, plus qu'un coup d'arrêt dans cette compétition.

"L'objectif, c'est de se qualifier..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Tête de série, l'ASM n'a pourtant pas été gâtée par le tirage au sort. Les Clermontois retrouveront deux équipes anglaises, les Saracens, double tenants du titre, ainsi que Northampton, actuel troisième de la Premiership, et les Opsreys gallois. "Ils ne sont pas au mieux, mais on sait qu'ils font de cette compétition leur objectif prioritaire" prévient l'entraineur Franck Azéma, "j'entends beaucoup parler des Saracens, mais le premier match c'est contre les Ospreys, on sait où on met les pieds, c'est déterminant de faire une bonne entame, on est pas dupe, on sait oû on en est, on est pas performant, et ce serait prétentieux de dire qu'on va gagner, on verra bien". Mais une défaite, même bonifiée, hypothéquerait certainement déjà la qualification. "L'ASM doit gagner, sinon c'est quasiment l'élimination" résume Gilles Darlet, le consultant de France Bleu Pays d'Auvergne qui commentera la rencontre ce dimanche.

💫 C’est la rentrée! Bonne chance à tous nos clubs français pour cette nouvelle aventure européenne! @beinsports_FR#IncroyableSemainebeIN 🏉🌟 pic.twitter.com/xfB0O1MkU1 — Dimitri Yachvili 🌟 (@DimitriYachvili) October 12, 2017

Un seul qualifié dans cette poule ?

Si l'ASM doit encore se passer de Wesley Fofana, Athur Iturria, Isaia Toeava, Damien Chouly, ou encore Nick Abendendanon, en revanche Alivereti Raka fait son retour dans le groupe. Une bonne nouvelle pour les Clermontois, tant le fidjien impressionne depuis le début de la saison.

Le match Ospreys-ASM est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires depuis le Liberty Stadium à Swansea de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet.