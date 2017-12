Auvergne, Clermont-Ferrand, France

On savait que les doubles Champions d'Europe n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes depuis plusieurs semaines sur les pelouses. L'amateurisme avec lequel le club londonien a géré l'episode neigeux et le report du match dimanche rajoute à ce drôle de sentiment. Oui, les Saracens traversent une sévère dépression. Et oui, l'ASM a tout emporté sur son passage ce lundi soir à l'Allianz Park qui avait retrouvé sa pelouse synthétique après un déblayage de circonstances.

La tornade Raka

L'ouragan clermontois porte un nom : Raka. Le phénomène fidjien a balayé les Anglais en plantant trois essais en l'espace de 24 minutes. Le maestro Parra s'est chargé des finitions en menant ses troupes impeccablement et en réalisant un sans-faute au pied. A la pause, l'ASM menait 24 à 7 face à des Anglais détruits. On attendait une réaction britannique en seconde période, mais l'humiliation s'est poursuivie. Trois nouveaux inscrits, une conquête dominatrice et des Sarries au fond du trou. Bilan de ce long séjour londonnien : 46 points marqués, un bonus offensif dans la soute a bagages et des champions d'Europe en bout de piste.

Finir le travail au Michelin

Seule ombre au tableau clermontois, la blessure de l'international Judicaël Cancoriet. Il faudra désormais parachever cette démonstration et finir le travail dimanche face à ces mêmes Anglais au stade Marcel-Michelin. Histoire de leur prouver aussi qu'on sait accueillir et organiser un match de haut niveau en Auvergne. Avec ou sans neige.