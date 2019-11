Champions Cup : l'ASM Clermont défie la Province de l'Ulster en Irlande du Nord

Clermont-Ferrand, France

A peine le temps de savourer leurs victoires respectives face à des Anglais le week-end dernier, l'ASM Clermont et la province de l'Ulster sont sur le pont dès ce vendredi soir pour la 2e journée de la poule 3 de la Champions Cup (coup d'envoi à 20h45). Pour leur retour dans la "grande" compétition continentale, après avoir remporté le Challenge Cup (face à La Rochelle) la saison dernière, les Auvergnats n'ont pas fait dans la demi-mesure. Les Harlequins ont encaissé 53 points (53-21) et sept essais samedi dernier au Michelin.

L'appétit vient en mangeant...

La province de l'Ulster a eu beaucoup moins de facilité à s'imposer à Bath dans le sud-ouest de l'Angleterre, mais elle a arraché une victoire précieuse (17 à 16) dans la course à la qualification. L'autre match anglo-anglais programmé samedi entre les Harlequins et Bath sera déjà décisif pour espérer atteindre les quarts de finale.

Les Nord-Irlandais, qui ne manquent ni d'humour et ni d'appétit, ont apparemment envie de croquer de l'Auvergnat. En témoigne ce tweet posté le compte officiel du club. Traduction : "essayez de deviner cinq plats français populaires aux yeux bandés avant le match de Clermont ce vendredi! Regardez pour voir qui gagne". Les Clermontois sont prévenus. Il faudra avoir faim dans la cuvette du Ravenhill Stadium, rebaptisé Kingspan Stadium pour des raisons de sponsoring.

Le dernier déplacement de l'ASM en Ulster remonte au 11 décembre 2016. Ce jour-là, les Clermontois s'étaient inclinés 39 à 32 avec un double bonus offensif et défensif à la clé. Au match retour la semaine suivante, les Auvergnats avaient pris leur revanche 38 à 19 au stade Marcel-Michelin.

Les dernières nouvelles de l'effectif

Damian Penaud (lèvre), Alexandre Lapandry (coup à la tête contre Toulouse) Tim Nanai-Williams (mollet) et Wesley Fofana (reprise) ne sont pas opérationnels. En revanche, Arthur Iturria, longtemps incertain à cause de ses ishios, a finalement fait le voyage en Irlande du Nord.

En bon manager, Franck Azéma a choisi de faire tourner son effectif après la large victoire face aux Harlequins de Londres. La charnière sera composée de Greig Laidlaw et Jack McIntyre. L’Écossais et l'Australien sont associés d'entrée de match. Morgan Parra et Camille Lopez seront sur le banc. A leur côté, notamment, le jeune 3e ligne Lucas Dessaigne. C'est la première fois que le capitaine des espoirs clermontois figure dans le groupe pro.

Le choc de la poule 2 entre les Irlandais de l'Ulster et l'ASM Clermont est à vivre en intégralité ce vendredi dès 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.