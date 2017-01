Champions Cup : l'ASM Clermont doit battre Exeter pour jouer le quart au Michelin

Vainqueurs à Bordeaux le week-end dernier, les Clermontois savent qu'ils seront au rendez-vous des quarts de finale cette saison. Mais pour le jouer à domicile, il faudra battre les Anglais d'Exeter ce samedi au stade Marcel Michelin. Les Chiefs ayant encore une infime chance de qualification...

C'est ce qu'on appelle avoir tiré les leçons du passé. Alors qu'il y a presque un an, jour pour jour, ils quittaient piteusement la compétition par la petite porte après une victoire rocambolesque des Bordelais au stade Marcel Michelin, les Clermontois sont aujourd’hui bien au chaud, et déjà qualifiés avant même de recevoir les Chiefs d'Exeter ce samedi dans le froid auvergnat lors de la dernière journée de la phase de poule. "Un premier objectif est atteint" s'est félicité le président de l'ASM, Eric De Cromières, "mais il faut maintenant terminer le boulot".

"On sait ce qui nous reste à faire..." Damien Chouly, capitaine de l'ASM...

Car on le sait, l'appétit vient en mangeant, et les Clermontois ont encore un défi à relever. "On est qualifié, c'est très bien, mais on va affronter un adversaire qui n'est pas mort, et on sait ce que ça veut dire".

Car après deux défaites au Sandy Park, contre l'ASM et l'UBB, les Chiefs ont pourtant encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale. "Ils ne sont pas morts" confirme Damien Chouly, le capitaine Clermontois. Les anglais savent toutefois qu'il faudra un incroyable concours de circonstances pour sortir de cette poule cette année. Une victoire, avec le bonus offensif, et des résultats favorables. C'est quand même improbable.

Un quart au Michelin

Pour les Auvergnats, l'équation est simple. Une victoire, et l'ASM jouera son quart de finale au stade Marcel Michelin. "On sait ce que ça représente, pour nous et nos supporters" ajoute Damien Chouly.

Le match ASM-Exeter est à vivre en direct ce samedi à partir de 13h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.