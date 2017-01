Champions Cup : l'ASM Clermont entre satisfaction et frustration

Il y aura donc un choc franco-français en quart de finale de la coupe d'Europe début avril au stade Marcel Michelin entre l'ASM et Toulon. Les Auvergnats, premiers de la classe à l'issue de la phase qualificative, ont malheureusement perdu un de leur meilleur élève avec la blessure de Wesley Fofana.

C'était presque trop beau. Une orgie de jeu contre les Anglais d'Exeter, le bonus offensif acquis dès la 33e minute après le quatrième essai inscrit par Wesley Fofana. L'ASM étaient en démonstration, et s'assurait un quart de finale à domicile. Mais cinq minutes plus tard, sur une nouvelle offensive, le trois quart centre Clermontois s'est effondré. "Quand je l'ai vu tombé, et crié, j'ai su que c'était grave, car Wesley c'est quelqu'un qui reste toujours debout, j'ai eu peur que ce soit le genou, le tibia ou le péroné cassé" s'inquiétait le demi de mêlée Morgan Parra. Le diagnostic est sans appel. Rupture du tendon d'Achille. Intervention chirurgicale et six mois d'arrêt. Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour l'ASM. Et une grosse perte également pour l'équipe de France avant le Tournoi des 6 Nations.

"Il était libre comme l'air, serein, en pleine possession de ses moyens, c'est terrible..." Guy Novès, sélectionneur de l"équipe de France, à propos de Wesley Fofana

Guy Novès a immédiatement pris son téléphone pour avoir des nouvelles, et réconforter Fofana. "Je lui ai laissé un SMS et un message vocal l'assurant de mon soutien" se désole le sélectionneur national, "je pense d'abord à lui, c'est terrible, mais je suis sur qu'avec son tempérament il reviendra à son meilleur niveau". En attendant l'ASM étudie toutes les possibilités. En interne, le jeune Damian Penaud n'a pas été aligné avec les espoirs ce week-end afin d'éviter une autre blessure. Mais la piste d'un joker médical n'est pas écartée.

Toulon au Michelin

Si la blessure de Fofana a évidemment un peu plombé l'ambiance, les Clermontois peuvent quand même savourer leur première place, toutes poules confondues, à l'issue de la phase qualificative. "Notre campagne européenne nous a apporté beaucoup de confiance" reconnaît Franck Azéma, "on mérite de finir premier, et je suis très excité à l'idée d'affronter Toulon" ajoute l'entraineur clermontois, "à prendre un club français, je préfère les jouer en quart de finale, plutôt qu'en demi ou en finale, ce n'est pas le même parfum". En Top 14, le RCT l'avait emporté à Mayol (23 à 21) et l'ASM au Michelin (30 à 6). Mais comme l'a malicieusement rappelé Mourad Boudjellal, le président de Toulon, "contre Clermont, c'est le troisième match qui compte". Les Varois devront le jouer en Auvergne, vraisemblablement le dimanche 2 avril à 16h15.