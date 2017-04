Champions Cup : les Saracens qualifiés, l'ASM Clermont et le Leinster se disputent le dernier billet pour la finale

L'ASM Clermont retrouve la province irlandaise du Leinster ce dimanche lors de la deuxième demi-finale de la coupe d'Europe au stade Gerland à Lyon. Les vainqueurs affronteront les Saracens le 13 mai à Edimbourg. Les Anglais, tenants du titre, ont battu le Munster à Dublin 26 à 10.

Comme en 2015 à Saint-Etienne, la Yellow Army va se mettre en marche pour encourager l'ASM à Lyon ce dimanche. Près de 35 000 supporters sont attendus au stade Gerland. Les Auvergnats ont déjà gagné le match des tribunes puisque seulement 1 500 irlandais vont faire le déplacement dans la capitale des Gaules.

"Il y a deux ans, à Geoffroy Guichard, c'était extraordinaire, j'ai eu des frissons, et j'espère que ce sera l'enfer pour les Irlandais..." Camille Lopez, ouvreur de l'ASM

Mais sur la pelouse, ce sera pourtant une autre histoire. Car les Irlandais, trois fois vainqueurs de la compétition, ont déjà battu les Clermontois en demi-finale. C'était à Bordeaux en 2012 (19-15), année du troisième sacre continental pour les Leinstermen. "C'est un des matches les plus difficiles que j'ai joué" rappelle l'ouvreur Johnny Sexton, qui va retrouver Camille Lopez, pour un remake de France-Irlande. "C'est un des meilleurs 10 en Europe, un joueur clé qui peut nous rendre la vie compliquée" prévient l'ancien racingman. Mais les statistiques sont bien en faveur des Dublinois. Après 8 confrontations, les Irlandais ont gagné 5 fois.

"Il y a en effet plus de mauvais que de bons souvenirs contre eux" rappelle le demi de mêlée Morgan Parra, "en 2010, ils nous battent en quart et sont champions, idem deux ans plus tard en demi-finale, il n'y a qu'un bon souvenir, c'est quand on va gagner à Dublin à l'Aviva en 2013, on les sort, mais on perd ensuite en finale contre Toulon".

"On a l'ambition de gagner un titre cette année..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

conférence de presse à Gerland © Radio France - Jean-Pierre Morel

Deux fois finalistes malheureux contre les Toulonnais, les Clermontois vont disputer leur 5e demi-finale en 6 ans. Une régularité au plus haut niveau qui va bien finir par payer. "Ça montre la stabilité de ce club, mais il faudrait que le mérite d'être en demi-finale soit récompensé, car si c'était au mérite, on aurait pas qu'un titre, mais un paquet" estime Morgan Parra. "On doit être têtus, car on arrive à revenir, à se relever, mais on aimerait que la victoire tourne enfin de notre côté" espère le capitaine de l'équipe, Damien Chouly.

Dernier entrainement pour les Irlandais © Radio France - Jean-Pierre Morel

Pour se rendre au stade, il existe plusieurs options. Mais prenez vos précautions, car en raison de la forte affluence, et des mesures de sécurité renforcées, l'accès pourrait être compliqué. Voici quelques informations pour vous faciliter les choses. L'ouverture des portes est prévue à 12h45.

France Bleu Pays d'Auvergne vous propose une émission spéciale entre 15 heures et 19 heures depuis le stade Gerland, avec le match en direct et en intégralité.