Champions Cup: L'ASM-Clermont garde ses chances de qualification intactes après sa victoire sur Sale (25-19)

Si tout n'a pas été parfait une fois encore, Clermont s'est donné une chance de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale de la Rugby Champions Cup, en remportant à domicile une victoire précieuse face aux Anglais des Sale Sharks (25-19).

Avec trois essais de Fritz Lee (13e), Alivereti Raka (23e) et Damian Penaud (40e), élu homme du match, Clermont aurait même pu obtenir le bonus offensif avec un essai supplémentaire. Mais pour Camille Lopez, il était avant tout essentiel de remporter le rencontre, pour continuer à entretenir l'espoir d'une qualification pour les phases-finales de la coupe d'Europe.

Camille Lopez en conférence de presse d'après-match contre Sale. © Radio France - Julien Oury

On a tout tenter en début de seconde période pour aller chercher l'essai du bonus. Mêlée, touche, mais on n'a pas réussi... Alors il fallait revenir à des choses simples, et tenter les coups de pied, pour avant tout gagner le match ! - Camille Lopez

Pour le demi d'ouverture, "Clermont a connu des hauts et des bas dans cette rencontre, à l'image de notre saison finalement. En face Sale était une équipe costaud. On s'est même regarder en rigolant avec Damian (Penaud) pendant le match en se disant qu'ils étaient trois fois comme nous. Mais le plus important, c'est d'avoir su gagner ce match. On reste en vie dans cette coupe d'Europe".

Comme son demi d'ouverture, l'entraîneur néo-zélandais Jono Gibbes savait que son équipe pouvait faire mieux dans cette rencontre et avait connu des "hauts et des bas, à l'image de notre saison". Mais le coach auvergnat voulait avant tout "retenir les points positifs de cette rencontre, avec la victoire, et une excellente défense, face à une équipe puissante et particulièrement forte dans le jeu sans ballon, où nous avons réussi à faire jeu égal".

Jono Gibbes après la rencontre face aux Sale Sharks © Radio France - Julien Oury

Notre équipe a connu des hauts et des bas, à l'image de notre saison. Mais je veux retenir le positif avec la victoire et notre très bonne défense - Jono Gibbes

Avec cette première victoire dans cette saison européenne, Clermont fait un bond au classement et occupe dorénavant la 6e place avec 7 points, dans une poule A dominée par le Racing 92 (14 points). Pour rallier les 8e de finale de l'épreuve, Clermont va devoir aller chercher des points en Irlande samedi prochain (18h30) pour le denier match de la phase de poule, avec pour objectif d'obtenir une des 8 premières places qualificatives.

Cette rencontre décisive de la 4e journée de Coupe d'Europe de rugby sera à suivre samedi prochain à 18h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Un match qui s'annonce compliqué face à une équipe de l'Ulster, toujours difficile à battre sur son terrain de Raven-Hill.