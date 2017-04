Champions Cup : la Yellow Army prépare sa transhumance pour soutenir l'ASM à Lyon

60 autocars, un train spécial et plusieurs milliers de voitures vont prendre la direction du stade Gerland dimanche pour la demi-finale européenne contre les Irlandais du Leinster. La routine pour la société de transports Cellier Chevanet habituée à gérer les grandes migrations de supporters.

C'est une des plateformes incontournables lorsqu'on prépare un déplacement de masse de la Yellow Army. Basée à Pont-du-Château, la société de transports et voyages en autocars Cellier Chevanet a mis en place depuis mardi une permanence pour gérer les flux des inscriptions individuelles. En plus de la dizaine de cars réquisitionnés par les groupes et les comités d'entreprises, huit autres véhicules ont été mis à la disposition des supporters. Et les places s'arrachent comme des petits pains. "Au total, nous allons transporter environ 900 supporters", résume Stéphane Cellier, un des dirigeants de la société castelpontine.

18 autocars mobilisés à Pont-du-Château © Radio France - Eric Le Bihan

Cela fait 20 ans que Cellier Chevanet organise des déplacements pour les demi-finales et finales nationales ou continentales. L'autocar présente plusieurs avantages pour les supporters. Pas besoin de conduire, pas besoin de rester complétement sobre et c'est aussi et surtout le meilleur moyen de se mettre dans l'ambiance. En fait, les seuls à s'astreindre d'une discipline sans faille, ce sont les conducteurs. En compensation, la société offre à chacun une place pour le match. Une compensation qui efface la frustration de ne pas faire complétement partie de la fête.

L'A89 sera jaune et bleu dimanche

Le cortège des cars partira aux alentours de 10 heures de la place du 1er mai à Clermont-Ferrand pour arriver à la mi-journée dans la capitale des Gaules. Le retour est fixé une heure après le coup de sifflet final. Et gare aux brebis égarés autour du Matmut Stadium de Gerland. Des dizaines d'autocars et plusieurs milliers de véhicules particuliers vont donc emprunter l'A89. L'autoroute sera toute jaune et bleu et la transhumance de la Yellow Army sera déjà un spectacle en soi. Au total, l'interclubs estime que 35 000 supporters clermontois se rendront dimanche à Lyon pour aider l'ASM à éliminer le Leinster. Une demi-finale de la Champions Cup que vous pourrez vivre sur France Bleu Pays d'Auvergne avec une émission spéciale entre 15 heures et 19 heures.

Des consignes et quelques places encore disponibles chez Cellier / Chavenet © Radio France - Eric Le Bihan