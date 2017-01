Champions cup : l'ASM Clermont qualifié pour les quarts de finale après la victoire à Bordeaux

Les Clermontois sont qualifiés après leur victoire 9 à 6 ce dimanche à Bordeaux. Les Auvergnats sont assurés de terminer à la première place de la poule 5, et joueront leur quart de finale à domicile s'ils s’imposent contre Exeter samedi prochain au stade Marcel Michelin.

Les Clermontois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la coupe d'Europe après leur victoire 9 à 6 ce dimanche au stade Chaban-Delmas contre l'Union Bordeaux-Bègles.une victoire qui assure aux Auvergnats de terminer à la première place de leur poule, avant même le dernier match de la phase qualificative contre les Anglais d'Exeter, samedi prochain.

"Le premier objectif est atteint..." Eric De Cromières, président de l'ASM Clermont

"C'est évidemment une satisfaction après notre échec la saison dernière" s'est félicité Damien Chouly, le capitaine clermontois, "mais ce fut dur, car les conditions étaient difficiles avec de la pluie et du vent".

L'ASM s'est donc montrée pragmatique, et a remporté ce match sans essai grâce à trois pénalités de Camille Lopez. Pourtant, avec deux cartons jaune infligés à Isaia Toeava puis Viktor Kolelishvili en première période, les Auvergnats ont évolué à treize durant quelques minutes, sans encaissés de points. Une défense intraitable, qui leur a permis de repousser les assauts de Bordelais pas suffisamment réalistes pour s'imposer, et encore espérer une qualification.

Une victoire contre Exeter pour un quart au Michelin

Désormais, les Clermontois sont sur la voie royale. Une victoire samedi prochain, et ils joueront leur quart de finale à domicile. "On sait que c'est important sportivement et pour nos supporters, on doit finir le boulot", précisait toutefois après la rencontre Eric De Cromières, le président du club. D'ores et déja éliminés, on voit les Anglais d'Exeter venir gâcher la fête au Michelin samedi prochain.