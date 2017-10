Champions Cup : l'ASM Clermont reçoit Northampton avant de penser aux Saracens

Vainqueurs à Swansea au Pays de Galles contre les Ospreys, les Clermontois reçoivent les anglais de Northampton ce samedi lors de la deuxième journée de la Champions Cup. L'ASM n'a pas d'autre alternative que la victoire avant la double confrontation avec les Saracens.

"Ce ne sera un bon résultat que si on confirme contre Northampton". Dès la fin du match au Liberty Stadium de Swansea contre les Ospreys (21-26), le troisième ligne Alexandre Lapandry avait déjà anticipé la venue des Saints ce samedi au stade Marcel-Michelin. Laminés par les Saracens (13-57), ils vont effectivement jouer leur va tout à Clermont. "Le seul moyen pour eux de rester en vie dans cette compétition, c'est de s'imposer chez nous" prévient Morgan Parra.

Il ne faut pas se fier au résultat contre les Saracens, Northampton est une bonne équipe..." David Strettle, ailier de l'ASM

"On aura lancé notre saison si on fait ce qui faut contre Northampton qui vient de prendre une dérouillée contres les Saracens" ajoute Franck Azéma, l'entraineur clermontois, qui va devoir composer avec les absences de Sébastien Vahaamahina, et Greig Laidlaw, blessés face aux Ospreys, mais également de Peceli Yato, suspendu trois semaines pour un raffut sur Antoine Dupont lors du match à Toulouse.

"On sait à quoi s'attendre, il est capital pour nous d’enchaîner une deuxième victoire dans cette compétition" estime Camille Lopez. L'ouvreur clermontois constate "une amélioration depuis deux matches dans l'agressivité" et avoue avoir "l'équipe de France et les tests de Novembre dans un coin de la tête, même si la priorité du moment reste le club".

"Clermont est une équipe très, très difficile, surtout à domicile" reconnaît le troisième ligne néo-zélandais Teimana Harrison. "En les regardant cette semaine, ils ont des porteurs de ballon dangereux partout, nous avons du pain sur la planche, mais les garçons sont impatients de relever le défi".

La dernière fois que les Saints étaient venus à Clermont, c'était en avril 2005, en quart de finale, et ils avaient été largement battus 37 à 5. Cette année là, l'ASM avait ensuite éliminé les Saracens avant de s'incliner en finale à Twickenhamm contre Toulon.

ASM-Northampton est à vivre en direct et en intégralité à partir de 16 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne. Dans l'autre match de cette poule 2, Les Saracens reçoivent les Ospreys à 19h45.