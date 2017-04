Champions Cup : l'ASM Clermont rejoint les Saracens en finale !

Clermont s'est qualifié pour la 3e finale de Coupe d'Europe de son histoire en battant les Irlandais du Leinster 27 à 22 dans un stade Gerland bouillant. Après deux défaites contre le RC Toulon, l'ASM défiera cette fois les Saracens le 13 mai prochain à Édimbourg.

Jamais deux sans trois ? Les supporters de la Yellow Army ne veulent pas y croire. Eux qui étaient encore 35 000 à avoir fait le court déplacement ce dimanche à Lyon pour une ballade irlandaise. Vainqueurs de la province du Leinster, 27 à 22, les Clermontois vont tenter de tordre le cou à ce vieil adage, mais il faudra pour cela tordre les redoutables Saracens de Londres dans trois semaines en Écosse. Un énorme défi vu le niveau de jeu des Anglais, qui ont encore impressionné samedi en demi-finale en dominant froidement le Munster, 26 à 10, en Irlande.

Camille Lopez héros du match

Impressionnant en première mi-temps (dominée 15 à 3), l'ASM a peiné en seconde période face à des Irlandais orgueilleux. C'est finalement l'ouvreur Camille Lopez, élu homme du match, qui a fait basculer cette demi-finale en claquant deux drops dans le money-time. Après avoir sué et tremblé, Gerland pouvait chavirer de soulagelent et de bonheur. La soirée s'annonce longue et festive pour la Yellow Army. La folie douce s'est emparée de l'Auvergne.

Incroyable Yellow Army

L'organisation du voyage en Écosse étant complexe et onéreux, les supporters clermontois seront beaucoup nombreux à Édimbourg qu'à Lyon, mais l'ASM aura des arguments à faire valoir en finale face aux Sarries. Déjà, les Auvergnats ne partiront pas favoris le 13 mai face aux champions d'Europe en titre et ce n'est pas plus mal de se délester d'un trop plein de pression.

Yeeessssss !!! l'@ASMOfficiel se qualifie pour la finale de la #ChampionsCup en battant le #Leinster 27 à 22 !!! #ASMLEI pic.twitter.com/XJRpVI2wYI — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) April 23, 2017

Les Saracens favoris de la finale

Mais avant de se plonger dans cette finale face aux Saracens, l'ASM Clermont va très devoir se replonger dans le Top 14 pour espérer accrocher une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales du championnat de France. Ironie du calendrier, les Clermontois reviendront sur le terrain de leur exploit européen samedi prochain pour y affronter le LOU au stade Gerland (coup d'envoi à 18h30). L'ASM qui clôturera la phase régulière le 6 mai avec la réception à 21 heures du Stade Rochelais. Pour le choc des titans !