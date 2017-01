Champions Cup : l'ASM Clermont s'impose contre Exeter, recevra en quart de finale, mais perd Fofana.

Déjà qualifiés, les Clermontois se sont largement imposés 48 à 26 contre les anglais d'Exeter ce samedi lors de la dernière journée de la phase de poule. Une victoire qui permettra aux Auvergnats de jouer leur quart de finale au stade Marcel Michelin à la fin du mois de mars. Ce sera sans Fofana.

Les Clermontois ont largement battu les Anglais d'Exeter ce samedi lors de la dernière journée de la phase qualificative et joueront donc leur quart de finale au stade Marcel Michelin à la fin du mois de Mars. Après une première mi-temps splendide, et déjà le bonus offensif en poche avec cinq essais inscrits par Benjamin Kayser, Noa Nakaitaci, de pénalité, Wesley Fofana et Nick Abendanon, l'essentiel était fait. 34 à 0 à la pause. Les Chiefs ont été surclassés. "Mission accomplie" se réjouit le trois quart centre Rémi Lamerat, élu homme du match, "on peut être fier de cette première phase, on est content, l'objectif est atteint".

"Nous sortons numéro 1 de la phase de qualification, c'est bien..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Totalement dépassés en première période, les Anglais d'Exeter ont toutefois profité d'une baisse de régime des Clermontois en seconde période pour inscrire quatre essais. "On ne doit se relâcher comme ça" pointe le demi de mêlée Morgan Parra, "mais on a tiré les leçons du passé, notamment de la saison dernière après notre échec". Assurés de terminer à la première place de cette phase qualificative, toutes poules confondues, les Auvergnats attendent maintenant les derniers résultats pour connaître leur futur adversaire en quart de finale.

Rupture du tendon d'Achille pour Fofana

Mais au delà du résultat, la blessure de Wesley Fofana, contraint de quitter le terrain en première période, est venue quelque peu gâcher la fête. "Ca ne sent pas très bon" s'inquiétait l'entraineur, Franck Azéma, qui attendait les premiers examens médicaux pour se prononcer. Mais on craignait une rupture du tendon d'Achille gauche. Des craintes qui se sont malheureusement vérifiées quelques heures plus tard. Une blessure qui va donc empêcher le trois quart centre Clermontois de disputer le tournoi des 6 Nations avec l'équipe de France,. Une intervention chirurgicale est prévue. Wesley Fofana sera absent des terrains environ six mois. L'ASM va se mettre en quête d'un joker médical.