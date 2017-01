Champions Cup : l'ASM Clermont peut valider son billet pour les quarts de finale à Bordeaux

C'est un match franco-français qui va certainement décider de la qualification dans la poule 5. Leaders du classement, les Clermontois vont défier les Bordelais ce dimanche au stade Chaban-Delmas. Deux points suffisent aux Auvergnats pour assurer la qualification.

C'est désormais un grand classique. Comme la saison dernière, l'ASM Clermont et l'Union Bordeaux Bègles vont s'affronter à quatre reprises cette saison, en Top 14 et en coupe d'Europe. Les Clermontois ont déjà remporté les deux premières rencontres disputées au stade Marcel Michelin (40 à 16 en Top 14 et 49 à 33 en coupe d'Europe). "On se connait parfaitement" reconnaît le manager de l'UBB, Raphaël Ibanez qui sait que ses chances d'accéder aux quarts de finale sont désormais infimes.

"Je ne pense pas qu'on va nous faire de cadeau..." Franck Azéma, entraîneur de l'ASM Clermont

Car les Bordelais se sont tirés une balle dans le pied dans cette compétition. Après avoir gagné, comme l'ASM, à Exeter (7-13), les Girondins ont perdu le match retour contre les Anglais une semaine plus tard (12-20), hypothéquant leurs chances de qualification. "On a encore notre destin entre nos mains" calcule le talonneur Clément Meynadier, qui précise, "mais il va falloir deux victoires, si possible avec points de bonus, on va surtout essayer de relever la tête pour bien recevoir Clermont, et surtout retrouver le goût du succès". Pour espérer sortir de cette poule, les Bordelais devront donc s'imposer contre l'ASM ce dimanche, puis ensuite à Belfast contre les Irlandais de l'Ulster. Pas une mince affaire au regard des dernières prestations de l'UBB, qui vient d’enchaîner quatre défaites d'affilées toutes compétitions confondues.

Les Clermontois, eux, ne veulent pas connaître à nouveau la désillusion de la saison dernière, lorsque ces mêmes Bordelais étaient venus l'emporter au stade Marcel Michelin au terme d'un match rocambolesque, privant ainsi les Clermontois de la qualification au profit des Anglais d'Exeter.

Deux victoires pour un quart de finale au Michelin

Mais les Auvergnats ne veulent pas revivre une telle mésaventure, et ont fait en sorte d'avoir les cartes en main avant les deux dernières rencontres de la phase qualificative. "C'est sur, on a fait ce qu'il faut jusqu'ici" se félicite l'ouvreur Camille Lopez, "mais attention, on l'a vu la saison dernière, ils ne lâcheront rien, même s'il faut le dire, ils sont en difficulté en ce moment, pour nous l'objectif est d'abord de ce qualifier, et si possible de recevoir en quart de finale, mais on est loin de là encore".

Le match UBB-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 13h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.