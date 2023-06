Champions Cup : l'Aviron Bayonnais affrontera le Munster, Glasgow, Exeter et Northampton en phase de poules

L'Aviron Bayonnais s'apprête à entrer sur la grande scène européenne. Les Ciel et blanc héritent de la poule A OU B, et affrontera en match unique Munster, Glasgow, Exeter et Northampton. Le tirage au sort de la Champions Cup 2023/24 a été réalisé ce mercredi 21 juin.

ⓘ Publicité

Une Champions Cup qui, cette année encore, va changer de format. Quatre poules de six équipes, sachant que deux équipes d'un même championnat ne pouvaient pas se rencontrer et que chaque équipe rencontrera ses quatre adversaires une seule fois, lors d'un match simple à domicile ou à l'extérieur. La première journée de Coupe d'Europe se disputera les 8/9/10 décembre, la deuxième journée les 15/16/17, la troisième les 12/13/14 janvier et la quatrième 19/20/21 (tous les détails du nouveau format, c'est ICI ). On saura d'ici quelques semaines quels matches se joueront à domicile et lesquels se disputeront à l'extérieur.

Les compositions des équipes en Champions Cup 2023/2024 - EPCR

À l’issue de la phase de poules, les quatre clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale, et les clubs qui termineront à la cinquième place seront qualifiés pour les huitièmes de finale de Challenge Cup. L'année dernière, les Ciel et blanc avaient terminé derniers de leur poule dans la petite coupe d'Europe avec quatre défaites contre les Scarlets et le Benetton Trévise.

Les Bayonnais reprendront l'entraînement le 28 juin. Ils disputeront deux matches amicaux, contre Pau et le Stade Français , avant de reprendre le chemin du Top 14 le week-end du 19 août. Une courte reprise : trois rencontres, qui précèderont la Coupe du monde .