Champions Cup : l'Aviron Bayonnais ira en Irlande et en Angleterre, le calendrier de la phase de poule

Ce sera donc le Munster, en Irlande, pour la grande première de Bayonne en Champions Cup, la "grande" coupe d'Europe de rugby. L'EPCR, European Professional Club Rugby, qui organise la compétition, a dévoilé ce jeudi 13 juillet le calendrier des oppositions des compétitions européennes pour la saison à venir. Bayonne fera sa rentrée le samedi 9 décembre, à 17h30, à Thomond Park.

Le Munster, premier adversaire de Bayonne, est double vainqueur de la H Cup, en 2006 et 2008, et tout récent champion de l'URC, United Rugby Championship, championnat qui réunit les équipes irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaines. Un gros morceau donc, où évoluent de nombreux internationaux irlandais (Peter O'Mahony, Conor Murray,...)

Deux déplacements, deux réceptions

Dans la foulée, la semaine suivante, Bayonne recevra les écossais de Glasgow, finalistes malheureux de la dernière Challenge Cup contre Toulon. Pour les deux derniers matches, l'Aviron se déplacera chez les Anglais de Northampton le 12 janvier avant de recevoir Exeter le 21. Les quatre premiers de la poule, dans laquelle figure aussi Toulon, se qualifieront pour les 8es de finale.