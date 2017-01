Champions Cup : l'exploit ou la sortie pour l'UBB face à Clermont

L'Union Bordeaux-Bègles défie ce dimanche (14h) le leader de sa poule qui vient en Gironde pour valider son billet pour les quarts de finale. Mais l'UBB doit gagner. Pour se rassurer, rester dans la course aux quarts de finale et enrayer sa spirale négative.

Entre une victoire européenne dimanche face à l'ASM et une victoire en Top 14 quinze jours plus tard face au même adversaire, l'UBB ne veut pas choisir. Sortie du club des six après quatre revers de rang en championnat (Toulon, Pau, Lyon et Montpellier), l'Union Bordeaux-Bègles sait qu'elle aura besoin de toutes ses forces et de toute son énergie pour raccrocher d'ici le 7 mai le wagon des qualifiables.

Mais elle sait aussi qu'elle a besoin au plus vite de retrouver le chemin du succès pour éviter de voir le doute s'installer dans un groupe qui, après une première partie de saison encourageante, a bizarrement perdu le fil.

Septième affrontement en dix-sept mois

A l'UBB, on estime pourtant être sur le remonte-pente. A Lyon mais surtout à Montpellier vendredi dernier, l'équipe a retrouvé des vertus collectives, le sens du sacrifice et l'intensité nécessaire pour bousculer le MHR sur ses terres.

A Montpellier, l'UBB a retrouvé ses valeurs. Reste à retrouver la victoire. © Radio France - Justine Hamon

A confirmer, face à des Clermontois qui viennent de donner une leçon de rugby à Toulon et qui ont sans doute besoin d'un succès à Chaban-Delmas pour s'offrir un quart de finale à domicile.

Franck Azéma : "Il y a de l'appétit et de la détermination"

Les deux équipes, qui se connaissent par cœur pour avoir déjà partagé leur campagne européenne la saison dernière, se retrouvent pour la septième fois en dix-sept mois. Cette saison, l'ASM a remporté les deux premières manches disputées au Michelin (40-16 en Top 14 et 49-33 en Champions Cup). L'UBB a deux semaines pour lui rendre la pareille.

Marco Tauleigne de retour au centre de la troisième ligne girondine © Radio France - Justine Hamon

Marco Tauleigne : "Un très beau défi face à la meilleure équipe européenne du moment"

Privé notamment de Poirot, Marais, Braid, Lonca, Rey et Talebula, le staff a procédé à huit changement dans son XV de départ, titularisant des joueurs en manque de temps de jeu comme Tom Palmer et Jo Vakacegu, et en réintégrant l'Irlandais Ian Madigan, titulaire à une seule reprise (à Exeter) depuis début novembre et associé à Baptiste Serin.

Clermont envoie du lourd

Clermont arrive en Gironde avec la grosse artillerie mais l'Union n'e veut pas se préoccuper du pedigree de son adversaire. Si elle veut aller défier Belfast samedi prochain pour une qualification en quarts de finale, elle sait ce qu'elle a à faire.

Les compos :

UBB : Buttin - Ducuing, Spence, Vakacegu, Dubié - (o) Madigan, (m) Serin - Chalmers, Tauleigne, Goujon - Cazeaux, Palmer - Cobilas, Avei, Taofifenua.

Remplaçants : Maynadier, Poux, Kitshoff, Botha, Jones, Lesgourgues, Connor, Cros.

ASM : Toeava - Nakaitaci, Lamerat, Fofana, Planté - (o) Lopez, (m) Parra - Kolelishvili, Lee, Chouly - Vahaamahina, Jedrasiak - Zirakashvili, Ulugia, Chaume.

Remplaçants : Kayser, Debaty, Jarvis, VanderMerwe, Lapandry, Radosavljevic, Stanley, Spedding.

►►►Le match UBB / ASM est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 14h.