Champions Cup : l'UBB affrontera les Sharks et Gloucester en phase de poules

Une équipe anglaise qui a laissé de bons souvenirs aux supporters de l'UBB et l'un des nouveaux venus sud-africains sur la scène européenne, voilà le programme réservé aux Bordelo-Béglais pour la phase de poules de la prochaine Champions Cup. L'Union affrontera en matches aller-retour les Anglais de Gloucester et les Sharks. L'UBB devra terminer parmi les huit meilleures équipes de la poule A pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Gloucester, l'exploit de 2015

Les supporters de l'Union n'ont pas oublié ce 31 mai 2015. Sur la pelouse de Worcester, face à l'équipe de Gloucester qui avait pourtant remporté le Challenge européen, les coéquipiers d'Heini Adams étaient allés décrocher la première qualification de leur histoire pour la grande coupe d'Europe. Une victoire sur le fil grâce à un drop des 30 mètres signé Pierre Bernard.

Aujourd'hui, Gloucester est une équipe solide de Premiership. Elle a terminé à la cinquième place du dernier championnat, échouant pour deux points à se qualifier pour les demi-finales, malgré un 54-7 passé aux Saracens lors de la dernière journée. Elle possède quelques brillantes individualités comme les ailiers anglais Jonny May ou gallois Louis Rees-Zammit.

Une première européenne aux Sharks

L'autre opposition européenne de cette phase de poule pour l'UBB aura des airs d'aventure. Pour la première fois, trois équipes sud-africaines intègrent la compétition : les Bulls, les Sharks et les Stormers. L'Union aura l'opportunité d'expérimenter cette innovation en se confrontant aux Sharks, la province basée dans la ville de Durban.

Comme Gloucester, les Sharks sont passés tout près des demi-finales de leur championnat, le Pro 14, l'ex-ligue celte. Ils ont tout de même devancé au classement des formations comme le Munster. Dans leurs rangs on trouve des champions du monde sacrés en 2019 comme les ailiers Nkosi et Mapimpi, le talonneur Mbonambi, le pilier Du Toit, le centre Am et surtout l'emblématique capitaine des Springboks Siya Kolisi.

La composition des poules

Poule A : Castres, Saracens, Bulls, Lyon, Exeter, Edimbourg, UBB, Harlequins, Leinster, Racing 92, Gloucester, Sharks

Poule B : Montpellier, London Irish, Ospreys, Clermont, Leicester, Stormers, Toulouse, Sale, Munster, La Rochelle, Northampton, Ulster

Les adversaires des clubs français

Montpellier : London Irish, Ospreys

Castres : Exeter et Edimbourg

Toulouse : Sale, Munster

Racing 92 : Harlequins, Leinster

La Rochelle : Northampton, Ulster

Clermont : Leicester, Stormers

Lyon : Bulls, Saracens

Les dates des rencontres