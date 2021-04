Champions Cup : l'UBB avec Cordero mais sans Marais face au Racing 92

Pour affronter le Racing ce dimanche (13h30) en quart de finale, l'Union Bordeaux-Bègles récupère l'ailier argentin Santiago Cordero mais sera privée de son deuxième ligne Jandre Marais. Les Franciliens se présenteront sans plusieurs pièces maîtresses dont Bernard Le Roux et Virimi Vakatawa

Santiago Cordero n'a plus joué depuis début janvier et un match face à Toulon.

Absent des terrains depuis janvier en raison d'une blessure à l'épaule, Santiago Cordero revient apporter son expérience. Il retrouve sa place sur l'aile et fait glisser Yoram Moefana au centre au détriment de Pablo Uberti.

En revanche, l'Union devra faire sans son deuxième ligne Jandre Marais, touché à un mollet le weekend dernier face à Bristol. Il est remplacé par Kane Douglas, Thomas Jolmes faisant son apparition sur le banc. Un banc que retrouve l'ancien Racingman Ben Tameifuna. Du coup Lekso Kaulashvili couvrira le poste de pilier gauche puisque Thierry Paiva, lui aussi en délicatesse avec un mollet, n'a pas été retenu.

De la casse au Racing

Du côté du Racing 92, le staff a procédé à cinq changements. A la suspension de Finn Russell et aux forfaits attendus du deuxième ligne Dominic Bird et du centre Henry Chavancy sont venues s'ajouter les absences de Bernard Le Roux, Virimi Vakatawa, Simon Zebo et Teddy Thomas. En revanche le troisième ligne Wenceslas Lauret fait son retour.

Kurtley Beale sera donc associé au centre à Olivier Klemenczak, Juan Imhoff est titularisé à l'aile et c'est un autre Argentin, Emiliano Boffelli qui jouera à l'arrière.

Les compos

UBB : 15. Romain Buros, 14. Santiago Cordero, 13. Yoram Falatea-Moefana, 12. Rémi Lamerat, 11. Ben Lam, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu, 1. Jefferson Poirot (c), 2. Clement Maynadier, 3. Vadim Cobilas, 4. Kane Douglas, 5. Cyril Cazeaux, 6. Cameron Woki, 7. Guido Petti, 8. Scott Higginbotham.

Remplaçants : 16. Joseph Dweba, 17. Lekso Kaulashvili, 18. Ben Tameifuna, 19. Thomas Jolmes, 20. Alexandre Roumat, 21. Yann Lesgourgues, 22. Ulupano Seuteni, 23. Nans Ducuing.

Racing 92 : 15. Emiliano Boffelli, 14. Louis Dupichot, 13. Olivier Klemenczak, 12. Kurtley Beale, 11. Juan Imhoff, 10. Antoine Gibert, 9. Maxime Machenaud (c), 1. Eddy Ben Arous, 2. Camille Chat, 3. Cedate Gomes Sa, 4. Boris Palu, 5. Donnacha Ryan, 6. Wenceslas Lauret, 7. Baptiste Chouzenoux, 8. Jordan Joseph.

Remplaçants : 16. Teddy Baubigny, 17. Guram Gogichashvili, 18. Georges Henri Colombe, 19. Luke Jones, 20. Ibrahim Diallo, 21. Teddy Iribaren, 22. Francois Trinh-Duc, 23. Donovan Taofifenua.