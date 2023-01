Champions Cup : l'UBB balayée aux Sharks (32-3)

L’UBB savait que les Sharks allaient attaquer fort et chercher à mettre du rythme dans une rencontre disputée par une température de 30 degrés. Elle n’a pas été surprise mais n’a pas su trouver la parade.

Après une pénalité de Cronje, l’équipe sud-africaine trouve l’ouverture sur un bras cassé vite joué par le demi de mêlée Hendrikse (8-0, 13ème).

L'UBB voit quatre fois jaune

Le match est à sens unique, l’UBB subit les collisions et après une mêlée à 5 mètres, Henrikse s’offre le doublé (15-0, 23ème).

Privée de ballons, l’Union souffre en mêlée fermée (cinq pénalités) et après plusieurs fautes, Vaotoa laisse ses coéquipiers à quatorze. Les Sharks en profitent immédiatement avec un troisième essai signé Grobler (22-0, 32ème). L’UBB termine même la première période à treize après un nouveau carton jaune pour Maynadier (22-0, 40ème).

Au retour des vestiaires, l'UBB se décide enfin à mettre la main sur le ballon et Lucu inscrit les premiers points girondins (22-3, 44ème). Mais elle est rattrapée par son indiscipline. Après une charge sur un joueur en l'air, Garcia prend un nouveau carton jaune, le troisième de son équipe (51ème).

Et le quatrième arrive quelques minutes plus tard sur une faute grossière de Cazeaux (58ème). Sanction immédiate avec le quatrième essai pour Potgieter, celui du bonus offensif (27-3, 60ème). L'ailier s'offre un doublé dans la foulée face à une UBB qui ne répond plus (32-3, 63ème).

L'Union va vite devoir digérer cette rouste car elle a encore une chance en cas de victoire, si possible bonifiée, face à Gloucester d'arracher son billet pour la phase finale. Des Anglais, corrigés ce samedi par le Leinster (14-49) et qui auront le même objectif à Chaban-Delmas.