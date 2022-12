Champions Cup : l'UBB craque à Gloucester (22-17)

L'UBB décide de partir fort sur le terrain synthétique du Kingsholm Stadium. Sur sa première touche, Willis enfonce la ligne défensive et Falatea trouve l'ouverture pour filer entre les perches (0-7, 2ème).

Les avants girondins travaillent bien et Holmes récompensent leurs efforts pour donner dix points d'avance à son équipe (0-10, 22ème).

Willis omniprésent

Gloucester réagit enfin et suite à une charge du talonneur Socino, le demi de mêlée Varney inscrit les premiers points anglais (5-10, 24ème).

Un peu chahutée en touche et en mêlée fermée, l'Union est en revanche efficace sur les ballons portés. Après une succession de charges au près, Willis conclut en force juste avant la pause (5-17, 39ème).

Au retour des vestiaires, Gloucester met la pression mais la défense de l'Union est irréprochable. Mais les pénalités s'enchaînent et le Fidjien Tuisue permet aux Anglais de se rapprocher (10-17, 63ème) puis de recoller sur un maul concrétisé par Socino (15-17, 69ème).

Gloucester, porté par son public, termine plus fort et inscrit un 4ème essai synonyme de victoire et de bonus offensif. L'Union doit se contenter d'un point. Elle recevra vendredi prochain les Sharks de Durban qui ont débuté la compétition par un succès bonifié face aux Harlequins (39-31).