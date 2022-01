Champions Cup : l'Union Bordeaux-Bègles sera revancharde face aux tigres du Leicester

L'UBB se déplace ce samedi 22 janvier en Angleterre pour affronter les tigres du Leicester lors de la quatrième journée de Champions Cup. Le coup d'envoi est à 16h15 . Un match placé sous le signe de la revanche pour les hommes de Christophe Urios après leur défaite 13 à 16 en ouverture de la compétition en décembre dernier contre cette même équipe.

Le premier objectif c'est la qualification

Même si l'UBB a réalisé une très belle performance la semaine dernière face aux Scarlets en s'imposant 45-10 à Chaban-Delmas Delmas, l'adversaire qui les attend samedi est de taille. Une équipe toujours leader du championnat anglais que les Unionistes connaissent déjà très bien puisque c'est la seule à leur avoir infligé une défaite lors du tournoi européen cette année. Une défaite difficile à digérer selon Christophe Urios : "on est sorti du match frustré. nous avons manqué de précision. On n'avait pas su bien jouer certains coups. Les tigres nous on fait dérailler" explique le coach. "Pourtant on l'avait la solution au match aller mais on n'a juste pas su la concrétiser".

"Si l'UBB veut décrocher son ticket pour les 8e de finale, il va falloir jouer juste et collectif" explique l'ouvreur François Trinh Duc. "On l'a vu lors du premier match, s'ils ont gagné ce n'est pas seulement grâce à leur très bon jeu au pied mais c'est aussi parce que les ailiers montent très vite mettre la pression sur les buteurs". Avant de conclure " les avants doivent refaire rapidement la ligne par exemple, on a compris avec cette défaite que tout le monde devait être à fond face au Leicester".

Une qualification possible avant de jouer les tigres ?

L'Union Bordeaux-Bègles pourrait être qualifiée en 8e de finale sans même jouer le Leicester. Il faut pour cela que Castres ne gagne pas avec le point de bonus contre les Harlequins vendredi soir. Quoi qu'il en soit, une qualification précoce ne fera pas perdre le cap à l'UBB explique Thomas Jolmes. " Même si on est qualifié vendredi, on va jouer à fond. On n'a pas envie de prendre 40 points, ce n'est pas dans notre mentalité" surligne la deuxième ligne.

Thomas Jolmes, deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles © Radio France - Erwan Chassin

Un effectif remanié

La mauvaise nouvelle vient de Guido Petti. Le deuxième ligne argentin touché à un ménisque est indisponible jusqu'au mois de mars prochain. D'autres joueurs sont laissés au repos pour ce match comme Mathieu Jalibert, Jandre Marais, Thierry Paiva, Vadim Cobilas et UJ Seuteni. Le staff entend protéger ses joueurs.

Difficile aujourd'hui de savoir quelle place aura le jeune Louis Bielle-Biarrey auteur d'un triplé contre les Scarlets. "Il n'a que 18 ans, il n'a pas encore bien récupéré de son match, il faut lui laisser le temps" dit Christophe Urios, tout en rappelant que "les tigres du Leicester ce ne sont pas les Scarlets".

Match commenté en direct sur France Bleu Gironde.